Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende, Umeå kommun
Selecta Recruitment AB / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-29
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Vi söker en engagerad sjuksköterska till Holmsund vård- och omsorgsboende i Umeå kommun. I rollen arbetar du med äldre brukare på ett vård- och omsorgsboende och ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett tryggt och professionellt sätt.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Läkemedelshantering
Dokumentation i journalsystem
Medicinska bedömningar av brukarnas hälsotillstånd
Handledning av övrig personal
Samordning av kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och sjukhus
Ansvar för att de medicinska insatserna fungerar väl för brukarna
Arbetstider
Dag/helg
Placering
Holmsund vård- och omsorgsboende, Umeå kommun
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av äldreomsorg och arbete på vård- och omsorgsboende. Du är trygg i din yrkesroll, van att göra självständiga bedömningar och har god samarbetsförmåga med andra vårdgivare.Så ansöker du
Sista svarsdatum för denna förfrågan är 2026-08-09. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@selectarecruitment.se
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
903 31 UMEÅ Jobbnummer
10015303