Validering Medtech/pharma Till Qrios Life Science & Engineering, Malmö

Vi söker nu kandidater för framtida konsultuppdrag hos våra kunder i Malmöregionen.
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vill utvecklas inom validering? Sök redan idag!
Som konsult hos oss på QRIOS Life Science & Engineering får du möjligheten att utföra kvalificerat arbete hos uppdragsgivare av varierande storlek och inriktning inom MedTech och Pharma, samtidigt som din utveckling når oanade höjder på kort tid. Vi sätter stort värde vid din personlighet, engagemang och driv vid sidan om din arbetslivserfarenhet.
På QRIOS i Malmö är vi idag 20+ konsulter inom projektledning, kvalitet, mekanik och automation på uppdrag hos våra kunder. De flesta har minst 10 års erfarenhet inom sitt respektive område. Vi värdesätter balansen mellan att göra en fantastiskt bra insats på konsultuppdraget och samtidigt värna om fritiden, något vi kallar "Work-Life-Passion".
Vem är du?
För att lyckas i uppdraget tror vi att du har en ingenjörsexamen eller motsvarande samt minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom följande områden:
Planering och genomförande av valideringsaktiviteter
Ansvara för validering av utrustning, processer, metoder och system enligt gällande regelverk, exempelvis ISO 13485, MDR, GMP, GAMP5 samt företagets kvalitetssystem. Upprätta och utföra valideringsplaner samt säkerställa korrekt dokumentation. Medverka vid interna och externa revisioner.
Obehindrad svenska och engelska i tal och skrift.
Om verksamheten
På QRIOS jobbar nyfikna experter inom Life Science och Engineering. Vi är ett konsultföretag som är starkt inspirerade av de som aldrig slutar leta efter nya lösningar. Nyfikna människor lär sig mer. Stay QRIOS.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
