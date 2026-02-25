Vaktmästare/Questbyggare
Cajam AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
2026-02-25
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cajam AB i Karlskrona
Vi söker en person med många strängar på sin lyra. På vintern byggare och underhåll bland våra Questar på Boda Borg och sommartid den "gamla härliga" vaktmästaren och "fixaren" ute på Säljö barn- och tonårskoloni.
Arbetet på Boda Borg innebär att man dels svarar för underhåll och nybyggnation av Questar, vilket innebär, snickeri, målning, tråddragning och teknik på hög nivå samt även vara värd för våra gäster ibland. Anläggningen är på 2.500 kvm
På Säljö är det både planering och genomförande av den daglig skötsel och behov av underhåll av byggnader och båtar. Varutransporter samt transporter av kollegor och kollodeltagare. Både på land och till sjöss.
Säljö Barnkoloni ligger på en ö i Karlskronas skärgård. En helt fantastisk anläggning bestående av en matsalsbyggnad, tre baracker för boende i sovsalar, två hus med ett antal "dubbel-rum", två "lill-stugor", vaktmästarlänga, ett dusch- och tvätthus, en fotbollsplan, egen badstrand, äventyrsbana m.m. Enklast att förklara är att det känns som ett paradis! :-)
Du är en mycket social medmänniska med lätt att knyta kontakt med nya bekantskaper. Omtanke och empati är två viktiga ord för Dig! Du älskar "galna" upptåg och har lätt för att låta mungipan glipa uppåt. Har planeringsförmåga samt gillar ordning och reda. Gärna erfarenhet eller utbildning för att arbeta med byggnadstekniska frågor, men även av arbete bland barn och ungdomar. Har du sjövana är det också en merit!
Har du frågor, kontakta Christer Ericsson, christer.ericsson@cajam.se
eller Adam Ericsson, adam.ericsson@cajam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@cajam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare/Questbyggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cajam AB
(org.nr 556615-6518), http://www.saljo.se
Arenavägen 11 (visa karta
)
371 55 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Adam Ericsson adam.ericsson@cajam.se 0455-615472 Jobbnummer
9763555