Vaktmästare/Fastighetsvärd Centrala Malmö
2025-10-07
Vi söker efter dig som har erfarenhet av vaktmästeri och praktisk förvaltning hyresfastigheter.
Det är 3 hyresfastigheter i centrala Malmö.
Du måste kunna prata och skriva flytande svenska och engelska.
Du måste ha B körkort. Vi tillhandahåller en minibuss som du använder under ditt arbetspass.
Tjänsten som vi erbjuder är extra vid behov och inledningsvis 2-3 arbetsdagar/vecka, kl 9-17.
Arbetsuppgifter är t ex ta emot felanmälningar via epost och sedan åtgärda felen. Det kan vara t ex fästa gångjärn, laga lösa lister, klippa gräs, hålla rent på innergårdarna, Visa hyreslägenheter för intressenter. Nyckelhantering, avläsning och rapportera förbrukning, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: info@hblvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare". Arbetsgivare HB Limhamns Värme O Sanitet Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Limhamns Värme & Sanitet, HB Jobbnummer
9545705