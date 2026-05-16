Vaktmästare/Fastighetsskötare
2026-05-16
Apple Hotel i Göteborg söker en ny vaktmästare/fastighetsskötare.
Apple Hotel & Konferens i Göteborg är ett familjärt hotell som etablerat sig som ett av Göteborgs bästa och mest prisvärda trestjärniga hotell. Hotellet har 116 rum och ett flertal konferensrum i olika storlekar. Sedan flera år befinner vi oss i en mycket positiv utveckling med bra beläggning och mycket återkommande gäster.
Vi ser nu över organisationen för skötsel, underhåll och utveckling av vår fastighet och har kommit fram till att vi måste öka kompetensen i huset.
Vi söker därför dig som har hög kompetens inom fastighetsskötsel och god kunskap om system inom bland annat VA, ventilation och fläktar. Du är praktiskt lagd, händig och van vid att självständigt utföra reparationer, underhåll och viss renovering. Det är viktigt att du har förmågan att ha framförhållning och bra blick för att förebygga problem som kan uppstå.
Du skall vara social och serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta. Att du sätter gästen i centrum ser vi som en självklarhet.Publiceringsdatum2026-05-16Dina arbetsuppgifter
Tillsyn och skötsel av fastigheten och trädgården med vår utomhuspool.
Underhåll av VA-, ventilations-, fläktsystem och låssystem mm.
Reparationer och felsökning
Löpande service och fastighetsunderhåll
Mindre renoveringsarbeten
Säkerställa att hotellets drift alltid fungerar smidigt, effektivt och med gästen i fokus.
Säkerställa att vi har bra säkerhetsrutiner, att brandronder genomförs och att vi följer de myndighetskrav som ställs på oss.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel/vaktmästeri
Har god teknisk förståelse
Är självgående och ansvarstagande
Är lösningsorienterad och serviceinriktad
Har praktisk erfarenhet av reparation och underhåll
Gärna har ett stort engagemang för miljö och hållbar utveckling
Mycket goda kunskaper i svenska språket, körkort och egen bil är ett krav.
Rätt person kommer erbjudas ett spännande och varierande arbete på en framgångsrik arbetsplats tillsammans med ett gäng fantastiska medarbetar som jobbar med serva alla gäster på Apple Hotel.
Vid intresse är du välkommen att skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter till Johan@applehotek.se
.
Har du några frågor når du Johan Ekman på 076-234 24 60
9912203