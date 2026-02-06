Vaktmästare/fastighetsskötare - hotellfastighet
Ligula Hospitality Group AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-02-06
Best Western Plus Park City Malmö ligger bara några sekunder från vattnet i den ombyggda Västra Hamnen, och är perfekt för att besöka både stranden och Malmö stadscentrum. Lite över en kilometer bort ligger Gamla stan, där du kan välja mellan arkitektoniska triumfer, historiska platser och moderna museer. Om du vill njuta av havsluften ligger Ribersborgs strand med sin fina vita sand bara tre kilometer från vårt hotell i Malmö. Malmös Turning Torso, Sveriges högsta byggnad som sträcker sig hela 190 meter upp i skyn, ligger bara 500 meter från hotellet. Efter att ha tagit in denna fantastiska syn, bege dig till Gamla stan för att se stadens historiska slott eller för att smutta på en kaffe på Lilla Torg, ett livligt torg i centrum. Kulturintresserade bör besöka Sankt Petri Kyrka, en gotisk kyrka från 1300-talet med vacker exteriör i rött tegel och medeltida fresker. Best Western Plus Park City Malmö ingår i Ligula Hospitality Group AB.
Din profil
Vi söker en drivande person gärna med några års erfaranhet av liknande yrken.
Vi ser att du är representativ, flexibel, stresstålig samt har en positiv inställning mot våra gäster och kollegor. Arbetet är självständigt och låter dig hitta lösningar på de utmaningar som uppstår. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Teknisk skötsel samt reperationer av fastighetens allmänna utrymmen samt gästrum
- Enklare snickeriarbeten/förbättringsarbeten
- Sopning, skräpplockning samt snöröjning vid säsong
- Översyn av installatörer
- Arbetsmiljö: Åtgärdsförslag för att trygga fastigheten långsiktigt
- Övrigt vanligt förekommande vaktmästaruppgifter
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande och kommer att tillämpas så fort som möjligt.
Arbetstiderna kan variera och innebära en del kvälls/helg jobb.
B körkort krävs
Vid frågor om tjänsten kontakta oss gärna via mail på Regina.salzmann@parkcity.se
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gravis AB, Best Western Plus Park City Malmö Kontakt
Regina Salzmann 040-6286000 Jobbnummer
9728673