Vaktmästare
Branäs Fritidscenter AB / Fastighetsskötarjobb / Torsby Visa alla fastighetsskötarjobb i Torsby
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Dina uppgifter
Som vaktmästare i Branäs är du en viktig del av ett sammansvetsat team som hjälper våra gäster med diverse problem som uppstår både i boendet och på anläggningen, till exempel om något behöver repareras. Mycket av arbetet sker under eget ansvar och därför är det viktigt att du är flexibel och duktig på att lösa problem. Tjänsten innebär varierande arbetstider.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du är lite av en allkonstnär, har ett tekniskt intresse och är duktig på att snickra och reparera saker. Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Du har körkort och tillgång till bil.
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som beskrivs ovan.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta Chef Boendeservice, Jessica Thorvall, på jessica.thorvall@branas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900813-2126695". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
)
680 60 SYSSLEBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017862