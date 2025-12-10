Vaktmästare
Har du tidigare erfarenhet som vaktmästare? Är du intresserad av att arbeta extra som vaktmästare cirka 1 dag i veckan hos en av våra kunder i Göteborg? Då har vi ett uppdrag till dig!
Som vaktmästare hos en av våra kunder i Göteborg kommer du, cirka 1 dag per vecka, stötta upp med bland annat uppmontering av mindre möbler, upphängning av strömsladdar och saker på väggarna, flytt av möbler samt hjälpa till med återvinning.
Vi ser att du är en flexibel person som har minst 3 års arbetslivserfarenhet som vaktmästare och B-körkort. För denna tjänst behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på 50% eller mer såsom studier, ett annat jobb, eller om du gått i pension och vill hoppa in och stötta upp en verksamhet vid behov.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
I din ansökan behöver du tydligt beskriva vilken typ av annan huvudsaklig sysselsättning som du har på 50% eller mer för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Uppdraget förväntas starta i början av januari och fortlöpa till slutet av december 2026. Du arbetar cirka 1 dag i veckan hos kunden. Ifall detta upplägg låter bra för dig, sök redan idag!
Ansvarsområden
uppmontering av mindre möbler
upphängning av strömsladdar
saker på väggarna, flytt av möblerKvalifikationer
minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som vaktmästare
gymnasieexamen
körkort klass B
grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
grundkunskaper i ärendesystem
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
