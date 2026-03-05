Väktarutbildning Luleå / Boden
2026-03-05
Väktarutbildning i Luleå & Boden
För dig som vill arbeta inom trygghet och säkerhet
Vill du bidra till ett tryggare samhälle och samtidigt bygga en framtid inom säkerhetsbranschen?
Nu söker vi motiverade deltagare från Luleå och Boden till vår kommande väktarutbildning.
Det här är en möjlighet för dig som vill utvecklas i en viktig och samhällsbärande roll där ansvar, samarbete och service står i fokus.
Om utbildningen
Vi erbjuder en komplett väktarutbildning som ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som väktare inom bevakningsbranschen.
Efter avslutad och godkänd utbildning finns möjlighet till anställning på heltid, deltid eller vid behov.
Start: 23 mars
Plats: Luleå
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och trivs med att arbeta i team.
Du är:
Social och anpassningsbar - du bemöter människor professionellt
Noggrann och hjälpsam - du bidrar till trygghet i din omgivning
Flexibel och stresstålig - du behåller lugnet i pressade situationer
Kommunikativ - du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift
Grundkrav
För att kunna arbeta som väktare behöver du uppfylla följande krav:
•
Ostraffad, drogfri och utan betalningsanmärkningar
•
Svenskt medborgarskap
•
B-körkort
•
Godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
•
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Meriterande
Flerspråkighet
Genomförd GMU (grundläggande militär utbildning)
Erfarenhet av bilburna uppdrag
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt professionella säkerhetsteam.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
(Mer information om utbildningen ges vid intervju.) Ersättning
