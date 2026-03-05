Väktarutbildning Luleå / Boden

Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Luleå
2026-03-05


Visa alla väktarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tempest Security Sverige AB i Luleå, Boden, Sundsvall, Hudiksvall, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Väktarutbildning i Luleå & Boden
För dig som vill arbeta inom trygghet och säkerhet

Vill du bidra till ett tryggare samhälle och samtidigt bygga en framtid inom säkerhetsbranschen?
Nu söker vi motiverade deltagare från Luleå och Boden till vår kommande väktarutbildning.

Det här är en möjlighet för dig som vill utvecklas i en viktig och samhällsbärande roll där ansvar, samarbete och service står i fokus.

Om utbildningen
Vi erbjuder en komplett väktarutbildning som ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som väktare inom bevakningsbranschen.

Efter avslutad och godkänd utbildning finns möjlighet till anställning på heltid, deltid eller vid behov.

Start: 23 mars
Plats: Luleå

Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och trivs med att arbeta i team.

Du är:

Social och anpassningsbar - du bemöter människor professionellt
Noggrann och hjälpsam - du bidrar till trygghet i din omgivning
Flexibel och stresstålig - du behåller lugnet i pressade situationer
Kommunikativ - du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift

Grundkrav
För att kunna arbeta som väktare behöver du uppfylla följande krav:


Ostraffad, drogfri och utan betalningsanmärkningar


Svenskt medborgarskap


B-körkort


Godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag


Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)

Meriterande
Flerspråkighet
Genomförd GMU (grundläggande militär utbildning)
Erfarenhet av bilburna uppdrag

Är du redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt professionella säkerhetsteam.

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

(Mer information om utbildningen ges vid intervju.)

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tempest Security Sverige AB (org.nr 556695-6552)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rekryteringsansvarig
David Larsson
david.larsson@tempest.se

Jobbnummer
9778278

Prenumerera på jobb från Tempest Security Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tempest Security Sverige AB: