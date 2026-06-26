Väktare till Securus Säkerhet i Bollnäs

Securus Säkerhet I Sverige AB / Kriminalvårdarjobb / Bollnäs
2026-06-26


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Vill du vara med när vi växer i Bollnäs? Inför hösten stärker vi upp vårt team och söker fler engagerade väktare som vill vara med och bidra till ett tryggare samhälle. Hos Securus får du ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du gör skillnad, varje dag!
Om rollen
Som väktare hos Securus arbetar du i uppdrag där din närvaro skapar trygghet. Beroende på uppdrag arbetar du självständigt eller tillsammans med kollegor. Du utgår direkt från hemmet och tar dig till det aktuella arbetsstället. Arbetspassen är vanligtvis 12 timmar, men arbetstiderna kan variera.
Vi söker dig som
Är självständig, ansvarstagande och trygg i ditt agerande

Har god fysik och trivs i ett aktivt arbete

Talar och skriver svenska obehindrat

Har väktarutbildning (VU1/VU2) – meriterande

Har B-körkort – meriterande

Vi erbjuder
Kollektivavtal via Svenska Transportarbetareförbundet

Ett engagerat team med nära samarbete

Varierande uppdrag i Bollnäs med omnejd

Möjlighet att utvecklas i ett växande företag

Att tänka på
Securus är ett säkerhetsklassat företag. Därför genomförs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning. För att kunna anställas behöver du bli godkänd i den prövningen.
Observera att detta gäller behovsanställningar och att tjänstgöringsgrad således varierar.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6256658-2072882".

Arbetsgivare
Securus Säkerhet i Sverige AB (org.nr 556585-9310), https://securus.teamtailor.com
Police Gävle (visa karta)
802 50  GÄVLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Securus

Jobbnummer
9980755

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