Väktare till Securitas Karlstad
Securitas AB / Väktarjobb / Karlstad Visa alla väktarjobb i Karlstad
2026-04-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Filipstad
, Sunne
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Just nu söker vi redan utbildade väktare till Securitas i Karlstad.
Har du en väktarutbildning och vill komma igång och jobba direkt, eller har du erfarenhet av yrket och är nyfiken på hur det är att arbeta hos oss? Då kan du vara precis den vi letar efter.
Hos oss blir du en del av ett nära och engagerat team i Värmland där du varje dag bidrar till att skapa trygghet för människor.
Hos oss kommer du främst få arbeta som ronderande väktare. Som ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder - främst vid industrier, på kontor och i verkstäder - genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld och skador. Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar med hjälp av ett datoriserat rondinformationssystem. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar.
Tjänsterna är vid behov och passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Som väktare på vårt kontor i Karlstad blir du en viktig del av ett sammansvetsat gäng på. Arbetsuppgifterna är högst varierande och som väktare kan du jobba både inom- och utomhus. Denna rollen innebär främst nattarbete men dag kan förekomma. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men är ofta 12-timmarspass.
Varför ska du välja oss?
Vi är en av världens ledande säkerhetsaktörer, men framför allt är vi trygghet. Hos oss får du ett meningsfullt arbete, en stark gemenskap och möjligheten att utvecklas i en roll som verkligen spelar roll.Kvalifikationer
Väktarutbildning
Godkända betyg i svenska från första året i gymnasiet
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: johan.rundh@securitas.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: maja.engelbrekt@securitas.se
Tjänsterna är behovsanställningar med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med tester och AI-intervjuer som första urval
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 31/5 2026.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241), https://www.securitas.se/
infanterigatan 37 (visa karta
)
653 39 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Jobbnummer
9871412