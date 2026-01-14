Väktare till Securitas Härnösand
2026-01-14
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Kan du se dig själv hos Sveriges ledande aktör inom bevakning och säkerhet? Det kan vi! Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter!
Vi söker nu nya väktarkollegor till våra verksamheter i Härnösand.
Att jobba som väktare passar perfekt för dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Som väktare på vårt kontor i Härnösand blir du en del av ett sammansvetsat gäng.
Arbetspassens längd skiljer sig åt, men är ofta 12-timmarspass antingen dag eller natt. Det är vanligt med arbete varannan helg.
Som ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder - främst vid industrier, på kontor och i verkstäder - genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld och skador. Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar med hjälp av ett datoriserat rondinformationssystem. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar. Arbetstiderna är huvudsakligen natt men förekommer givetvis även dagtid där man oftast arbetar en del inom handelsmiljö och utför trygghetsbevakning åt våra kunder. Inom kategorin ronderande väktare kan det även förekomma larmryck, parkeringsövervakning och väktarassistanser.
Som stationär väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet till någon av våra kunder genom att vara uppmärksam och se till att allt är i sin ordning. Ofta arbetar du vid entrén till ett större företag och kontrollerar de som passerar in och ut, men du kan även utföra rondering och kameraövervakning. Arbetsuppgifterna varierar från kund till kund. Man arbetar självständigt och under eget ansvar, oftast både dag- och nattetid.
Saknar du väktarutbildning? Vi står för den!
VU1 är 9 arbetsdagar lång och genomförs på olika orter i Sverige innan anställning påbörjas. Som nyanställd börjar du även med en introduktionsperiod för att känna dig trygg i din roll och våra system.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
När vi söker nya kollegor lägger vi stor vikt vid att hitta rätt person utifrån personliga egenskaper. Vi är övertygade om att just dessa egenskaper är avgörande - inte bara för hur väl du lyckas i rollen, utan också för att du ska trivas hos oss.
Vi söker dig som har kunden i fokus och tycker om att leverera service. Du är lugn, organiserad och trivs med ett periodvis varierande arbetstempo. Du är självgående, litar på din egen förmåga och har lätt för att lösa problem på ett kreativt och effektivt sätt. Du arbetar strukturerat och har ett noggrant öga för detaljer. Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
B-körkort
Minst 18 år fyllda
Har godkända betyg i svenska och engelska på gymnasienivå
Meriterande om du
Har en godkänd väktarutbildning, VU1 och VU2
Har erfarenhet av arbete inom säkerhetsbranschen
Som person ser vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga förstår snabbt problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av branschen - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare: Johan.Albiin@securitas.se
eller rekryterande chef: Rasmus.Lovgren@securitas.se
Tjänsterna avser både tillsvidareanställning och vid behov med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiden är förlagd både dagtid och nattetid, samt helger
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 31 januari 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Securitas AB (org.nr 556302-7241)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Jobbnummer
9684711