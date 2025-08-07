Väktare i reception Stockholm
Är du en person som gillar att arbeta självständigt, har god kommunikationsförmåga och kan hantera stressiga situationer? Då kan det vara dig vi söker! Addici Security söker nu väktare till flera av våra receptioner i stockholm.
Vilka är vi?
Addici är det fjärde största säkerhetsföretaget i Sverige. Tillsammans driver vi skiftet mot framtidens säkerhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå.
Vem är du?Du brinner för säkerhet och service. Som väktare hos oss trivs du med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är positiv, utåtriktad och förmedlar trygghet genom att vara kompetent, pålitlig och ansvarsfull. God kommunikationsförmåga, säkerhetstänk och flexibilitet är viktiga egenskaper. Självklart är du drogfri, ostraffad och har ordnad privatekonomi.
Vi söker dig:
- Giltig väktarutbildning
- Gymnasiekompetens
- Körkort
- Förmåga att uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift
- Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av både stationär bevakning och serviceyrket
Addici erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och inkluderande arbetsmiljö
- Lön enligt kollektivavtal
- Varierande och flexibla arbetstider
- Friskvårdsbidrag för din hälsa
- Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling - både inom säkerhet och på vårt moderbolag Coor
- Möjlighet att jobba med olika spännande tekniska plattformar, kunder och tjänster - vi har en av Sveriges bredaste tjänsteportföljer
- Anställningsform: Heltid, deltid samt behov
- Arbetstid: Skift
- Startdatum: 2025-08-07
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester samt vid anställning utför även bakgrundskontroller samt godkännande via länsstyrelsen.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Johan Blomberg, Johan.Blomberg@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Addici Security & Technology är en strategisk säkerhetspartner, ledande rådgivare och utförare inom riskhantering, bevakning, larmcentral, säkerhetsteknik och IT. Addici är en del av Coor och kan erbjuda säkerhet i kombination med facility managementtjänster. I partnerskap med våra kunder levererar vi lönsamma affärer - vi är kundernas trygga val. Bland våra kunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Med snart 40 års branschkunskap och över 800 anställda är vi redo att trygga våra kunders verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar. Ersättning
