Vaken nattjänst var 3e helg

Vi söker erfaren och utbildad personal till vårt HVB för målgruppen män 21 - 65 år med missbruks/beroendeproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och trauma.
Just nu söker vi ENDAST MANLIG PERSONAL!!
Robbin HVB är en del av Ekotopia Vård och är ett behandlingshem för män beläget mellan Nässjö och Eksjö, ca 3,5 mil från Jönköping. Målgruppen är män med missbruks/beroendeproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och trauma. På Robbin HVB ligger tyngden på behandling och förändringsarbete.
För att arbeta hos oss behöver du ha en relevant utbildning vilket kan vara behandlings/socialpedagog, socionom, undersköterska inriktning psykiatri eller liknande. Du behöver ha erfarenhet av liknande arbete då detta arbete kräver kunskap och erfarenhet samt personlig lämplighet.
För detta jobb när du ska jobba var 3e helg på natten så kan vi även tänka oss dig som studerar inom relevant område, som t.ex. socialt arbete eller vård och omsorg, du skall dock ha fyllt minst 25 år och du måste vara man då det förekommer arbetsuppgifter som kräver en man.
Det finns också möjlighet att ingå i vår vikariepool för att jobba som timvikarie i våra verksamheter.
Dina arbetsuppgifter är att jobba vaken natt mellan kl. 22 - 08. Utöver att finnas där för våra klienter, vilket alltid är prioriterat, om de mår dåligt eller av andra skäl är vakna, förekommer andra olika arbetsuppgifter såsom administrativa, städ, förberedande av frukost m.m.
Vi behöver dig som har ett engagemang och intresse av att arbeta med denna målgrupp. Du ska ha ett stort tålamod, men kunna stå kvar och sätta gränser, vara orädd och trygg.
Vi söker just nu 1 tjänst till detta.
Tjänsten är visstidsanställning på 1 år i taget.
När du ansöker skall du skicka in personligt brev och CV. Du skall vara behörig att söka, dvs. att du skall ha relevant utbildning. Vi tar ej emot förfrågningar via telefon. Uppfyller du ej kraven kommer vi ej att behandla din ansökan. Läs annonsen noga.
VIKTIGT!! Att du märker din ansökan med NATTJÄNST ROBBIN
Du som söker skall vid eventuell intervju kunna uppvisa ett aktuellt utdrag från polisens misstanke och brottsregister.
Känner du att detta är jobbet för dig, ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Vi svarar ej på frågor via telefon
