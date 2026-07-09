Vaken natt

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Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Tjänsten är en tidsbegränsdag anställning med arbetstid förlagd varannan vecka nätter 22.00-8.30 med start omgående. Om digDet kommer att krävas god fysik, du behöver det för att kunna sköta omvårdnaden.Du är en lugn person som inte stressar upp dig i första taget eftersom han kan hamna i en akut situation.Du är helt rökfri och har inga egna husdjur. På föräldrarnas önskemål har du inte barn i förskoleåldern, på grund av barnets ökade infektionsrisk.Det är viktigt att du kan vara diskret och anpassa dig in i familjesituationen och ta hänsyn till alla andra familjemedlemmar Vi söker en person som är lugn, diskret, prestigelös, noggrann och tycker om barn. Han hör bra men pratar med teckenspråk som du lär dig av honom på plats. Att kunna TAKK eller teckenspråk är en fördel men inget krav.Man måste dock kunna höra och inte ha någon nedsättning på hörseln eftersom man lyssnar efter hans andning för att hjälpa honom ha fria luftvägar.Du får introduktion på plats av föräldrar eller av annan personal. Tillträde snarast. Övrigt Du kommer jobba i pojkens hem i Farsta/Blåsut samt på Kungsholmen där han går i skola.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
172 66 SUNDBYBERG Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Kundansvarig
Anna Gustafsson anna.gustafsson@sarnmark.se Jobbnummer
9998225