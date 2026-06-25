Vägledare till utredningsenhet boende
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2026-06-25
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Utredningsenhet Boende består av en enhetschef, sex myndighets/bostadshandläggare, tre vägledare och två administratörer. Till enheten hör också boendet Björkegrenska där det arbetar fem handledare och två samordnare. Utredningsenhet Boende handlägger, bedömer och fattar beslut gällande bistånd i form av boende. Vi kan ge stöd i en svår boendesituation och vägleda den enskilde individen till ett självständigt liv med en egen boendeform. Detta sker genom information, rådgivning och praktiska stödinsatser. Individens eget ansvarstagande och egna resurser sätts i centrum vilket syftar till att göra individen självständig och att minska behovet av hjälp från Socialtjänsten. Vägledarna kommer också att arbeta förebyggande och uppsökande.
Målsättningen för dem som beviljas insats via enheten är ett i slutänden få ett eget hyresavtal, och vår vägledare hjälper och stöttar klienten på vägen dit och motiverar klienten till förändring. Det innebär bland annat att ge praktiskt sammanhållet stöd i boendet och följa med på besök i kontakten med andra verksamheter. Vi har nu planer på att utöka vår verksamhet med ytterligare en vägledare för att arbeta med våra försökslägenheter och enligt konceptet Bostad Först. Vi söker därför en kollega till våra vägledare.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Är utbildad behandlingspedagog/socialpedagog eller har annan examen/utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• Har B-körkort och god körvana då resor förekommer i arbetet.
Vi ser det som meriterande:
• Om du har kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med missbruk/psykisk ohälsa.
• Om du har utbildning i MI (motiverande samtal)
• Om du har grundläggande kunskap om lagstiftning inom socialtjänsten och erfarenhet av likande arbetsuppgifter eller inom behandlande arbete.
• Om du har god kunskap om olika myndigheter och samverkan.
• Om du har erfarenhet av en coachande/stöttande arbetssätt.
För att lyckas i rollen som vägledare:
Som person har du lätt för att fokusera på individens behov, du skapar och kan bibehålla goda relationer och du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du är stresstålig, initiativtagande och kan arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid flexibilitet då oförutsedda händelser förekommer och du måste kunna prioritera och anpassa din arbetsdag. Du har god förmåga till reflektion och analys samt kan uttrycka dig väl både i tal och skrift, då arbetet kräver en del dokumentation.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För den här tjänsten krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• Generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• Ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• Flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Sara Lasell sara.lasell@gavle.se 026 - 17 89 26 Jobbnummer
9979424