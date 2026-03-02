Vägledare
2026-03-02
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har i uppdrag att stödja kommuninvånare i åldern 16-67 år som uppbär försörjningsstöd, med målet att de ska nå arbete eller studier.
Inom AME arbetar vi med bedömning av arbetsförmåga samt erbjuder förberedande insatser genom våra verksamheter Växtverk och Hantverk. Vi driver även caféverksamhet som arbetsträningsplats och ger stöd både inför och under studietiden för att skapa hållbara vägar mot egen försörjning.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad. Du ingår i vårt stöttande arbetslag med engagerade kollegor. Verksamheten ska möta upp Aktivitetskravet som träder i kraft 1 juli och du kommer att vara delaktig i att påverka och utveckla i den processen verksamheten befinner sig i nu.
Inom AME finns även anställda som driver ett projekt, Min Framtid, som finansieras av Samordningsförbundet.
Hos oss får du chansen att bidra till inkludering och framtidstro - varje dag.
www.tierp.se/arbetsmarknadsenheten
Arbetsuppgifter
Som vägledare hos oss arbetar du nära deltagare med olika bakgrund och förutsättningar. Du arbetar självständigt utifrån de rutiner verksamheten har. Det finns rutiner för dokumentation och arbetslaget har stående ärendedragningar samt metodmöten där vi gemensamt för verksamheten framåt.
Du ser möjligheter där andra ser hinder och har förmågan att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer.Arbetsuppgifter
* Individuell vägledning och coachning
* Stöd i att stärka deltagarnas motivation och självförtroende
* Samordna och driva individens process framåt
* Skapar bästa möjliga förutsättningar för individen att nå målen (progression)
* Hålla i processen för att ge bästa förutsättningarna till att individen gör progression
* Upprättande av genomförandeplaner, uppföljning och dokumentation som ingår i uppdraget
* Matchning mot arbete och studier eller stödja till annan insats om behov uppstår
* Samverkan med kollegor, uppdragsgivare, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Trivs med ett omväxlande och självständigt arbete
* Har ett genuint engagemang för människor
* Är lösningsfokuserad, strukturerad och flexibel
* Har god samarbetsförmåga
* Har relevant utbildning eller erfarenhet av få människor att ta sig vidare i livet
* Har erfarenhet av att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknadenUtbildningsbakgrund
Beteendevetenskaplig högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
B-körkort
NPF, psykisk ohälsa och annan utsatthet
Att ha erfarenhet av att bemöta människor med NPF, psykisk ohälsa och annan utsatthet
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
