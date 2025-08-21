Vägarbetare till Värmdö
2025-08-21
Vägarbetare till Värmdö - Gör skillnad på riktigt!
Vill du ha ett jobb där du bokstavligen håller Sverige rullande? På Svevia får du vara med och skapa tryggare vägar, snyggare utemiljöer och ett bättre samhälle - varje dag.
Nu söker vi en vägarbetare inom drift och underhåll till vår etablering på Värmdö. Du kommer att inspektera, åtgärda och förbättra vägarna - året runt. Det innebär allt från barmarksrenhållning till vinterväghållning, mindre anläggningsjobb och beredskap där du styr plogbilar och saltning. Vinterberedskap och sommarjour förekommer under hela året, vilket innebär att du ibland arbetar under beredskap utanför ordinarie arbetstid.
Vi ser gärna att du har: Gymnasieutbildning inom relevant område
Erfarenhet av drift/underhåll eller anläggningsarbete
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vana att arbeta digitalt och med digitala verktyg
C-körkort
Meriterande: YKB, Arbete på väg 2.1, maskinvana
Du är självgående, lösningsfokuserad och gillar att ta ansvar - både för jobbet och för laget. Du trivs med frihet under ansvar och har lätt för att samarbeta.
I denna roll kommer du utgå från vårt kontor i Hemmesta.
Varför Svevia?
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Och vi gör skillnad på riktigt - för barnfamiljer på väg till fjällen, för företag som behöver leverera, och för alla som vill ha rena och trygga gator.
Ansökan och information Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor nedan. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, och rekryteringsprocessen avslutas när vi har hittat rätt kandidat.
Har du frågor kring rollen eller processen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Dennis Wohlin via mail: dennis.wohlin@svevia.se
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett heltidsjobb.
Svevia AB (publ) (org.nr 556768-9848), http://www.svevia.se
Svevia Kontakt
dennis.wohlin@svevia.se dennis.wohlin@svevia.se Jobbnummer
9469924