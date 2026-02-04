VA-Tekniker
Prowork Stockholm AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Nu rekryterar vi en VA-tekniker till Stockholm
Pollex AB är specialister inom schaktfri ledningsförnyelse och underhåll av vatten- och avloppssystem och erbjuder tjänster som rensning och renovering av ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri, samt totalentreprenader, vilket innebär att de hanterar allt från projektering och trafikanordningar till schaktning, provisoriskt vatten, servisanslutningar, inkoppling och återställning. Som pionjärer inom schaktfri teknik är Pollex engagerade i att leverera hållbara lösningar över hela landet. Med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Enviken är dom på en stadig tillväxtresa och söker nu fler kollegor.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i team med två andra som driver och utför schaktfria installationer inom VA med metoden flexibelt foder, vilket innebär att ni förnyar rör utan att behöva gräva upp dem. Läs mer om tekniken här.
Du utgår från Stockholm men arbetar också regionalt, ofta resande. Normalt arbetar du fyra dagar per vecka på annan ort med fredagen inarbetad. I våra entreprenader behöver fordon köras och maskiner styras och repareras. Problemlösning ingår i alla våra uppdrag! Kvalifikationer
Inneha B-körkort. Har du dessutom BE är det väldigt meriterande.
Vara praktiskt lagd.
Ha goda kunskaper i svenska.
Fysisk förmåga att få plats och arbeta i trånga utrymmen.
Vara flexibel med att kunna resa och bo borta måndag till torsdag.
Meriterande:
APV.
Inneha praktisk kunskap och erfarenhet av att skruva på motorer och arbeta med hydraulik.
Erfarenhet av markarbete eller spolbilschaufför är fördelaktigt.
Vad kan vi erbjuda dig?
Om du är en person som älskar att hitta lösningar och anpassa dig till nya situationer, då kommer du att trivas hos oss! Vi söker dig som är lösningsorienterad och flexibel, och som ser varje ny utmaning som en möjlighet att växa. Har du en nyfiken sida och en stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker? Perfekt! Här oss får du chansen att ständigt utmana dig själv och utvecklas i din roll. Vi värdesätter din nyfikenhet och ditt driv att alltid vilja bli bättre.
Här kommer du till en arbetsgivare som är mån om sina medarbetare, erbjuder trygga anställningsvillkor och goda förmåner. Här har du stora möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling inom ditt område.
Rekryteringsprocess
Är du den vi söker - Skicka in din ansökan redan idag. I rekryteringen har Pollex valt att samarbeta med Prowork Kompetens och Talent Manager Adnan Kayhan. Har du frågor om tjänsten eller vill presentera dig själv i samband med din ansökan, kontakta Adnan på tel 0763368454. Ansök till tjänsten via länken och inte direkt via mail. Intervjuer hålls löpande.
Vi ser fram mot att få höra mer om dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9722304