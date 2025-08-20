VA-säljare distrikt Norrland
Uponor Infra är den största plaströrstillverkaren i norra Europa som tillverkar hållbara och säkra produkter i plast för transport av dricksvatten, spillvatten, dagvatten, processvatten, luft, el, tele och data.
Vi levererar standardprodukter likväl som skräddarsydda, nyckelfärdiga lösningar inklusive installation.
Sedan 2023 ägs Uponor Infra av GF (Georg Fischer AG) och ingår i GF Industry and Infrastructure Flow Solutions.
Läs mer på www.uponor.com/sv-se/infra
Tjänstebeskrivning
Vill du bygga relationer och skapa affärer som gör skillnad?
Vi söker en engagerad VA-säljare som vill utveckla och vårda kunder inom grossister, installatörer, konsulter och slutkunder, exempelvis kommuner och kommunala bolag. Hos Uponor får du frihet under ansvar, ett starkt varumärke i ryggen och möjligheten att bidra till hållbara lösningar för framtiden.
Du driver hela säljprocessen - från teknisk rådgivning och prisdiskussioner till offerter och uppföljning. Resor inom distriktet med cirka 70-90 övernattningar per år är en naturlig del av jobbet. När du inte är på resande fot arbetar du från hemmakontor. Vi söker dig som bor strategiskt inom Norrland, gärna i eller nära Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå eller Umeå.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av uppsökande försäljning och trivs med att bygga långsiktiga kundrelationer.
• Är resultatinriktad, självgående och har förmågan att prioritera och strukturera ditt arbete.
• Är social, lyhörd och har en god affärsmässig förståelse.
• Bor inom distriktet och kan resa i tjänsten med övernattningar.
• Har kunskap inom VA-området eller närliggande branscher (meriterande men inget krav).
Uponor erbjuder dig en roll med stor frihet, tydliga mål och möjligheten att representera ett företag som står för kvalitet, innovation och hållbarhet. Du blir en del av ett starkt varumärke med hög kvalitet och hållbara lösningar som gör skillnad i samhället.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår kund Uponor Infra.
Rekryteringen genomförs i samarbete med NearYou.
Ansöker gör du via hemsida: www.nearyou.se
Ansökningar behandlas löpande, sista ansökningsdag: 2025-09-03
Varmt välkommen med din ansökan!
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryteringskonsult Ninni Svahn på tel. 0769-48 43 33. Ersättning
