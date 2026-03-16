2026-03-16
Sök en roll där du får kombinera teknisk kompetens med samhällsnytta! Som VA-projektör hos Vakin får du både ansvar, stöd och goda möjligheter att växa.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i sektionen Projekt där vi är ett team på 17 personer som tillsammans genomför Vakins investeringsprojekt i våra ägarkommuner.
I rollen som VA-projektör hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter VA-projektering enligt Vakins tekniska standard. Detta innebär att genomföra VA-utredningar i pågående ledningsprojekt, utföra beräkningar samt detaljprojektera lämpliga ledningsstråk. Vi genomför många av våra projekt med schaktfria metoder. Du tar fram handlingar för ramavtalsavrop och granskar handlingar från extern part. Genomgående i arbetet kommer du att fungera som stöd för våra projektledare.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning inom teknik, bygg eller liknande områden. Du har projekteringskunskaper inom VA, grundläggande kunskaper inom AutoCAD civil 3D samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Körkort B är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har kunskap inom AMA anläggning eller erfarenhet inom VA-branschen.
För att lyckas i rollen behövs struktur i arbetet och uthållighet i arbetsuppgifterna. Du tar ansvar över dina arbetsuppgifter, är lugn och håller fokus på rätt saker. Du samarbetar bra med olika personer och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html
Välkommen med din ansökan!
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
(org.nr 559028-8899) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten & Avlopp, VA Projekt Kontakt
Johanna Bäckström, HR-strateg 076-1468475
9798360