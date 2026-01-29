VA-Ingenjör till Lerums kommun
Vill du arbeta med ett hållbart och tryggt VA-system för Lerums invånare? Som VA-ingenjör planerar, utreder och utvecklar du VA-verksamheten i ett team som värdesätter samarbete och långsiktiga lösningar.
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat. Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Om arbetsplatsen
På Sektor samhällsbyggnad samlas vi som arbetar med planering, byggande, infrastruktur, miljö och teknisk service. Vi arbetar tillsammans för att skapa långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer för Lerums kommuns invånare. Som VA-ingenjör är du en del i den strategiska samhällsplaneringen och det utvecklingsarbete som nu pågår. Sektorn håller för fullt på att implementera ett nytt arbetssätt där vi arbetar tillsammans och med helhetsperspektiv.
VA-enheten ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Lerums kommun. Detta genom produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten åt cirka 30 000 människor.
För att möta framtiden behöver VA-planeringsenheten förstärka med en VA-ingenjör. Totalt är vi idag 13 personer som sitter i Stenkullen med närhet till kollektivtrafik och cirka 20 minuters resväg från både Göteborg och Alingsås. Hos oss får du möjlighet att vara med och skapa ett hållbart samhälle och arbeta för våra invånares bästa. Vi erbjuder dig en omväxlande och flexibel arbetsmiljö med stora möjligheter till personlig utveckling.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som VA-ingenjör får du möjlighet att arbeta i en utvecklande verksamhet både inom VA-verksamheten och i samarbete med övriga Sektor samhällsbyggnad. Ditt fokus kommer att vara på ledningsnätet där du arbetar såväl nära driften och den dagliga verksamheten som med mer långsiktiga, strategiska frågor.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat:
Utredningar kopplade till tillskottsvatten
Medverkan vid detaljplanearbete
Utredningar inför nyanslutningar och exploatering
Förnyelseplanering för befintligt ledningsnät
Strategisk drift- och underhållsplanering
Beroende på din kompetens och ditt intresse kan andra/flera ansvarsområden och uppgifter bli aktuella.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en ett stort intresse och engagemang för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och teknik. Du har en högskoleutbildning inom miljö och vatten eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en god förståelse för hur VA-system är utformade och fungerar genom tidigare erfarenhet av till exempel VA-utredningar, projektering eller annan erfarenhet av kommunal VA-verksamhet.
Eftersom du kommer att skriva och hantera dokumentation behöver du kunna tala och skriva svenska obehindrat. För att kunna röra dig fritt mellan olika projekt och verksamheter i kommunen är B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, prestigelös, lyhörd, arbetar strukturerat och trivs i team. Tjänsten innebär många olika typer av kontaktytor och kräver god kommunikativ förmåga.Övrig information
I rollen kan du bli föremål för säkerhetsprövande samtal.
Lerums kommun arbetar aktivt för jämställdhet, mångfald och mot diskriminering. Vi tror att våra olikheter berikar och stärker både individen och organisationen. Som anställd får du tillgång till flera förmåner - läs mer på lerum.se/dina-formaner.
Observera att personligt Bank-ID kan krävas i tjänsten för legitimering i vissa system.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vid frågor, kontakta Rekryteringskonsult Irma Wallander, irma.wallander@studentconsulting.com
.
