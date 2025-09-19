VA-ingenjör
2025-09-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Projektering och utveckling verk
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en angelägen och aktuell fråga.
Avdelningen för vatten och avlopp (VA) arbetar med utveckling, förnyelse och drift av alla våra anläggningar så som vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.
Vi arbetar för att säkerställa trygg och hållbar VA-försörjning till våra abonnenter. Vi ser vår del i helheten och arbetar för Gotlands hållbara utveckling. Vi når målet genom god prioritering och planering där arbeten sker med delaktiga medarbetare som har stort eget ansvar. Detta under ett paraply av god arbetsmiljö.
I vår organisation har vi både lång och gedigen erfarenhet och du kommer aldrig att vara ensam i ditt jobb utan alltid ha stöd av hela VA-gänget. Vi är cirka 85 medarbetare inom avdelningen som ser fram emot att hälsa dig välkommen!
Tjänsten kommer att ligga under enheten för projektering utveckling verk (PUV) och din arbetsplats kommer att vara i Visby. Du kommer ingår i en enhet som arbetar med planering och projektering för nyutbyggnad samt förnyelse av våra vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstation och tryckstegringsstationer. PUV driver även projekt som ligger till grund för strategiska beslut för Region Gotlands fortsatta och framtida VA-försörjning. Arbeten kopplade till Gotlands vattentäkter, så som vattenskyddsområden och tillståndsprocess för vattenuttag ligger också under enhetens ansvarsområden.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete med betydelsefulla arbetsuppgifter, arbete tillsammans med utvecklingsorienterade och kunniga kollegor, en kreativ arbetsmiljö som skapar framtiden! I din anställning så ingår förmåner som friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och flextidsavtal. Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som VA-ingenjör på PUV arbetar du med att ta fram tekniska lösningar för våra viktiga tekniska anläggningar. Du ansvarar för att ta fram tekniska ritningar, beräkningar och projektdokumentation som säkerställer funktion, driftssäkerhet och hållbarhet i våra vatten- och avloppsanläggningar. Du har framförallt fokus på att driva förnyelse av våra befintliga anläggningar. Du samarbetar tätt med driftpersonal, tekniska specialister, externa konsulter för att skapa framtidssäkra lösningar för hela Gotland.
Hemarbete kan ske till viss del när arbetet medger.
Vem är du?
Du har en akademisk utbildning inom civilingenjörsyrket eller motsvarande. B-körkort är ett krav då arbetsuppgiften kräver platsbesök på de tekniska anläggningarna.
Det är särskilt meriterande med kompetens inom hydraulik, vatten- och avloppssystem, projektering och dimensionering av VA-system med vana att framställa förfrågningsunderlag och bygghandlingar
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom projektering och dimensionering av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer och är van vid att ta fram tekniska beskrivningar och ritningar i CAD-verktyg (t.ex. AutoCAD Civil 3D, Novapoint). Tidigare erfarenhet från konsultföretag, kommun/VA-bolag eller entreprenad är meriterande.
Som person är du lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du kan ta eget ansvar och driva arbetet framåt. Du trivs med att arbeta strukturerat, analyserar information noggrant och fattar välgrundade beslut. Din förmåga att kombinera självständighet med lagarbete gör att du bidrar positivt till både resultat och arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
