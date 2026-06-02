Maskinoperatör Hamburgsund
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi på uppdrag av vår kund en engagerad och noggrann maskinoperatör till deras anläggning i Hamburgsund. Vår kund är en ledande aktör inom förädling av natursten och erbjuder en stabil arbetsplats där modern maskinteknik möter ett anrikt hantverk. Det här är chansen för dig som vill arbeta med ett robust naturmaterial och leverera produkter av högsta kvalitet.
I rollen som maskinoperatör hos vår kund spelar du en avgörande roll i produktionen av svensk granit. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat produktionsteam där precision, kvalitet och säkerhet står i fokus. Arbetet innebär att styra, övervaka och optimera maskiner som formar och bearbetar stenen från råblock till färdig produkt.
Tjänsten är en fantastisk möjlighet för dig som trivs med ett fysiskt och praktiskt arbete, har ett gott tekniskt sinne och vill arbeta på ett företag med stark laganda och stolthet i sitt hantverk.
Ansvarsområden
Maskinkörning: Sätta upp, ställa in och övervaka produktionsmaskiner (såsom klyv- och kapmaskiner) för bearbetning av granit.
Kvalitetssäkring: Löpande kontrollera att de färdiga stenprodukterna håller rätt mått, toleranser och visuella krav.
Underhåll: Utföra daglig skötsel, enklare service och förebyggande underhåll av maskiner och verktyg.
Flödesoptimering: Säkerställa ett jämnt produktionsflöde och rapportera eventuella avvikelser eller materialfel.
Säkerhet: Följa gällande skyddsföreskrifter och aktivt bidra till en trygg och ren arbetsmiljö.Kvalifikationer
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet som maskinoperatör inom industri, tillverkning eller bearbetning av tunga material (erfarenhet av sten, betong eller trä är meriterande).
Teknisk förståelse: Förmåga att läsa och förstå produktionsritningar samt hantera mätverktyg (t.ex. skjutmått).
Språk & IT: Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, samt grundläggande datavana för att hantera maskinsystemen.
Personliga egenskaper: Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett bra öga för detaljer. Eftersom du arbetar i nära samarbete med kollegor värdesätter vi en god laganda och en prestigelös inställning.
Meriterande: Truckkort och/eller traverskort är ett stort plus för tjänsten.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
451 93 UDDEVALLA Arbetsplats
