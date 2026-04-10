VA-chef
Vatten och Miljöresurs Mitt AB / Administratörsjobb / Härjedalen Visa alla administratörsjobb i Härjedalen
2026-04-10
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vatten och Miljöresurs Mitt AB i Härjedalen
, Berg
, Bräcke
eller i hela Sverige
Du kommer att leda en engagerad och kompetent avdelning med totalt ca 85 medarbetare. Eftersom vi verkar inom tre till ytan stora kommuner finns vi på flera orter. Vi har kontor i Svenstavik, Hackås, Funäsdalen, Hede, Ytterhogdal, Bräcke och Sveg, som också är sätet för bolaget.
Om rollen
Vår nuvarande VA-chef har sedan 1 december 2025 rollen som bolagets VD, därför söker vi nu en ersättare. Du, tillsammans med ditt team, ansvarar för drift av våra anläggningar och alla utbyggnadsprojekt som rör vatten och avlopp. I rollen som VA-chef har du budget- och personalansvar och jobbar löpande med verksamhetsplanering som innefattar mål- och resultatstyrning, arbetsmiljöfrågor och intern kommunikation. Avdelningen består av driftområdeschefer, arbetsledare, rör- och drifttekniker samt en gedigen stabsfunktion bestående av ingenjörer, handläggare, projekt- och byggledare samt administration. Just nu pågår en process med att tillsätta egna stödjande funktioner inom IT, säkerhet och HR.
Du ingår i ledningsgruppen där du stöttar VD och kollegor i de strategiska frågor. Ledningsarbetet präglas av stort engagemang, samarbete och prestigelöshet.
Avdelningen är på en spännande utvecklingsresa där ny struktur sätts och flertalet nya rutiner skapas - vill du vara med på denna resa, sök jobbet idag!
Om dig
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och med en gedigen erfarenhet av chefs- och ledarskap. Du bör ha god kunskap inom vatten- och avloppsverksamhet; tekniskt, juridiskt och ekonomiskt. Erfarenhet av arbete inom anläggnings- och byggentreprenadbranschen samt förståelse för hur ett kommunalt bolag drivs och den demokratiska processen i en politiskt styrd organisation är meriterande.
För att bli framgångsrik i denna roll krävs att du är en självgående och kontaktskapande person som drivs av att leverera resultat. För att kunna förebygga och lösa utmaningar ser vi också att du är analytisk och problemlösande samt är öppen för att ta till dig nya arbetssätt och metoder. Viktigt att du har ett nyfiket och affärsmässigt förhållningssätt samt arbetar och leder prestigelöst och inspirerande gentemot ditt medarbetarteam.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
• B-körkort
• Svenska obehindrat i tal och skrift
• Datorvana och erfarenhet av Microsoft 365
Placeringsort: Sveg, Funäsdalen och Hackås.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande och här jobbar du med att göra gott för människor och miljö i många kommande generationer. Engagemanget, nyfikenheten och intresset för att bygga relationer är det som förenar alla som jobbar här och är det som gör Vatten och miljöresurs till en arbetsplats präglad av gemenskap, glädje och laganda.
• En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365.
• Kompetensutveckling - för att vi ska kunna ligga i framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns möjlighet att få utvecklas.
• Föräldravänlig arbetsplats - genom en flexibel inställning vill vi göra det lättare för dig att kombinera arbetet med att vara förälder.
• Friskvårdstimme och friskvårdspeng.
Urval och kallelse till intervju kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Tjänsten är heltid tillsvidare, provanställning tillämpas.
Tillträde snarast efter överenskommelse.
Lön och övriga anställningsvillkor överenskommes i samband med anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Miljöresurs Mitt AB
(org.nr 559169-9573) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten och miljöresurs Mitt AB Kontakt
VD
Christian Ferm christian.ferm@vattenmiljoresurs.se
9847042