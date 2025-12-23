UX-designer
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-12-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen i Norrköping
, Linköping
, Sundbyberg
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker dig som vill jobba tillsammans med trevliga och kompetenta medarbetare i en trygg anställning, är grym på att förstå användarupplevelsen - och skapar prototyper som får nejsägare att bli hej! sägare.
En kreativ UX/UI designer helt enkelt!
På Migrationsverket bygger vi system som faktiskt används, varje dag, av många. Nu letar vi efter en UX-designer som vill vara med och utveckla samhällsviktig IT - i modern teknik & design, tillsammans med smarta kollegor och med mandat att påverka på riktigt. Det här är inte en startup (men vi har pingisbord). Det här är något bättre: stabilitet, mening och designutmaningar i samma paket.
Läs mer om att arbeta med IT hos oss: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-med-it.html
Vad du faktiskt kommer att göra
Välkommen till system -och plattformsutvecklingsenhet 3. Här jobbar juniora och seniora utvecklare sida vid sida med kravanalytiker och UX designer; med produkter för dokumentskapande, diarieföring, informationsstyrning och e-arkivering samt nya området masterdata-person.
Som UX designer får du en viktig roll - du bestämmer HUR grejerna ska funka bra för användarna.
Exempel på saker du kommer göra
- Jobba med uppdragsgivare, användare och kravanalytiker - analysera krav och behov
- Designa målgruppsanpassade lösningar - presentera och testa lösningar
Vara centralt UX-stöd för teamens utvecklare och leverera design för implementation
Vi behöver att du har
- Högskoleutbildning inom UX/UI design - eller motsvarande yrkesutbildning (KY)
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
- Svenskt medborgarskap (krav vid placering i säkerhetsklass).
Extra plus om du har
- Arbetslivserfarenhet inom UX
- Erfarenhet av agila & iterativa metoder
- Erfarenhet av att jobba med designsystem som t.ex. MUI
- Expertkunskaper i Figma eller liknande designverktyg
- Erfarenhet av att hålla i workshops och liknande
Vem tror vi att du är?
Nyfiken, analytisk, kreativ och orädd. Du gillar att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap, och är inte rädd för att säga "det här kan vi göra bättre". Gärna att du har jobbat några år med UX/UI design, men du kan också vara helt i början av din karriär.
Om anställningen (det formella, men viktiga)
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan beslut om anställning - vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstider: Kontorstid (flextid)
Lön: Individuell lönesättning
Placering: Norrköping eller Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef hittar du längre ner i annonsen.
Läs mer om våra förmåner och villkor: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.htmlPubliceringsdatum2025-12-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18:e januari 2026!
Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Teodor Axén 0733617384 Jobbnummer
9661946