UX Research Operations Specialist
Avaron AB / Formgivarjobb / Stockholm Visa alla formgivarjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kliver in i ett designteam som stöttar flera utvecklingsteam med research och design för att skapa digitala tjänster med högt kundvärde och tydligt affärsfokus. I rollen blir du en nyckelperson för att höja kvalitet och effektivitet i UX research genom att förbättra hur data och insikter samlas in, dokumenteras, lagras och delas. Ditt fokus är att etablera och vidareutveckla ResearchOps med rätt strukturer, processer och verktyg så att researchresultat får genomslag i produktutvecklingen.
ArbetsuppgifterSamarbeta med designers, researchers och stakeholders för att kartlägga behov, utmaningar och förbättringsområden inom ResearchOps
Utvärdera, rekommendera och implementera verktyg för UX research
Skapa och förvalta strukturer för insiktsdelning samt datalagring
Etablera och dokumentera processer för rekrytering av testpersoner
Stötta och utbilda designteamet i researchmetodik och verktygsanvändning
Säkerställa att researchinsikter sprids och används av utvecklingsteamen
Agera rådgivande till designledning kring metoder, processer och verktyg
KravFlerårig erfarenhet av UX research, gärna med fokus på ResearchOps
Mycket god kunskap om verktyg och processer för att samla, dokumentera och dela data och insikter
Erfarenhet av att införa och driva researchprocesser i större organisationer
God förståelse för hur olika researchmetoder kompletterar varandra
Vana vid relevanta AI-verktyg för hela researchprocessen
Utmärkt samarbets- och kommunikationsförmåga på svenska
MeriterandeErfarenhet av att stötta och utbilda team i researchmetodik och verktygsanvändning
Erfarenhet av att etablera strukturer för insiktsdelning och datalagringSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7076206-1796955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9693036