Din nya roll Vi söker en erfaren och kreativ UX-designer för ett spännande uppdrag inom energibranschen i Jönköping. Uppdraget är på sex månader med start 2025-09-29 och målet är att du efter uppdragets slut erbjuds en anställning direkt hos kunden. Du blir en del av ett dedikerat team som ansvarar för att utveckla och förbättra digitala kundgränssnitt med målet att skapa hållbara energilösningar och en smidig kundresa. Exempel på arbetsuppgifter: - Arbeta genom hela UX-designprocessen: research, analys, koncept, prototyper och användartester. - Kartlägga kundresor och flöden för att identifiera förbättringsområden. - Skapa wireframes, prototyper och visuella designlösningar i verktyg som Figma och Adobe Creative Suite. - Samarbeta nära utvecklare, produktägare och andra intressenter för att säkerställa en konsekvent och användarvänlig upplevelse. - Säkerställa att designen följer WCAG och andra tillgänglighetsstandarder.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Dokumenterad erfarenhet av UX-design och arbete med digitala kundgränssnitt.
God kunskap i Figma, Adobe XD, Illustrator eller liknande designverktyg.
Förmåga att genomföra användarundersökningar och användartester.
Erfarenhet av att skapa prototyper och interaktiva flöden.
Förståelse för responsiv design och webbstandarder.
Erfarenhet av UI-design och grafisk formgivning.
Kunskap om designsystem och komponentbibliotek.
Erfarenhet av att arbeta i agila team och nära utvecklare.
Grundläggande förståelse för frontend-tekniker (HTML, CSS, JavaScript).
Vem är du?
Vi söker dig som är kommunikativ, nyfiken och har ett starkt intresse för användarbeteenden. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett öga för detaljer och en passion för att skapa lösningar som gör skillnad för användarna.
Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters, med avsikt att erbjudas anställning hos kunden efter uppdragets slut. Arbetsmodell: On-site Lön: Enligt överenskommelse Start: 29 sep 2025 Slut: 31 mar 2026, med möjlighet till förlängning
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett lokalt energibolag som arbetar med hållbara lösningar inom energi- och infrastruktursektorn. Med fokus på att skapa samhällsnytta och en grönare framtid erbjuder de innovativa tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling. Här får du möjligheten att arbeta i en organisation som värdesätter samarbete, miljöansvar och att göra skillnad i människors vardag. Ersättning
