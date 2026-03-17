Utvecklingsledare IT till Jönköpings kommun
Publiceringsdatum2026-03-17
Har du tidigare erfarenhet av systemförvaltning och vill vara med i spännande digitaliseringsprojekt kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Just nu står IT- och digitaliseringsenheten på Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun inför flera spännande projekt med bland annat implementering av ny lärplattform för förskola, system för skolval inom grundskola och ett nytt system för gymnasieantagningen. Detta är plattformar som berör väldigt många användare i Jönköpings kommun. Vi behöver därför förstärka vårt team och söker dig som är en driven Utvecklingsledare med fokus på digitalisering. Enhetens arbete stödjer hela verksamheten från förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, kulturskola, arbetsmarknadsavdelning, vuxenutbildning och yrkeshögskola som finns utspridda i hela Jönköpings kommun.
Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning. Vi arbetar för en tillgänglig skola för alla och för att vara en organisation med lärglädje. Verksamheten präglas av engagerade lärare som genom reflektion och flexibilitet tar vara på och utmanar varje barn och elevs förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, varmt välkommen till oss!
Du kommer att ingå i enheten IT- och digitalisering vid utbildningsförvaltningen som består av totalt 15 medarbetare. Enheten är indelad i fyra grupper, System och tjänster, Teknisk utrustning, Kompetensutveckling Digitalisering samt Pedagog Jönköping där den här rollen ingår i den största gruppen System och tjänster som består av åtta medarbetare. På enheten har vi en kultur som genomsyras av ett stort driv framåt och en stark vilja att få göra skillnad. Jönköpings kommun följer en styrmodell för IT- och digitalisering som bygger på PM3.
I den här rollen får du möjlighet att samverka över breda kontaktytor med olika personer inom verksamheten så som användare, leverantörer och medarbetare inom kommunens centrala Digitaliseringsavdelning.
Vad Erbjuder vi!
Vi har ett viktigt och meningsfullt uppdrag för att stödja framtidens lärande.
Vi är en egen enhet inom IT/digitalisering där man som medarbetare får möjlighet att jobba utifrån ett helhetsperspektiv samt både operativt och strategiskt.
Vi har en kultur med ett vänligt och trevligt arbetsklimat samt ett modernt kontor.
Hos oss har du möjlighet att ha en balans mellan privat- och arbetsliv.
Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att jobba på distans viss del av arbetstiden.
Övriga förmåner t ex fler semesterdagar efter ålder, tjänstepension, friskvårdsbidrag, förkortad arbetstid sommarperiod.
Ansvarsområden
Som utvecklingsledare IT kommer du att få jobba både i införandeprojekt och i förvaltning som objektspecialist IT. Detta gör du tillsammans med fler objektspecialister på enheten och verksamhetens objektspecialister.
Du kommer bland annat få arbeta med:
Konfigurering av registerdata
Testning av funktionskrav, tekniska krav och integrationer
Utveckling och felsökning avseende systemintegrationer
Kontinuerlig insamling och kartläggning av verksamhetens behov
Processkartläggning
Dokumentation av befintliga och framtida lösningar
Beställningar gentemot externa leverantörer och kommunens centrala Digitaliseringsavdelning
Support och användarstöd
Tjänsten är en heltidsanställning med placering på Utbildningsförvaltningen i Huskvarna.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Randstad Technologies. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sophia Fredriksson via sophia.fredriksson@randstad.se
eller 0737052456. Sista ansökningsdag är den 12 april 2026. Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande under rekryteringsprocessen och du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Lämplig utbildning inom IT och digitalisering
Erfarenhet av systemförvaltning, med en förståelse för integrationer och informationsdataflöden mellan system
Erfarenhet av arbete i en stor organisation
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av att jobba i projekt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet inom offentlig sektor
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, kravställning och tester.
Kunskap och förståelse för IT-arkitektur.
Erfarenhet av systemimplementering.
Som person är du driven och kommunikativ samt har lätt för att samarbeta med olika typer av individer. Du har ett starkt verksamhetsfokus, förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv och ett strukturerat arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om företaget
Jönköpings kommun Utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att staden utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre stad att besöka, leva, verka och bo i.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Utvecklingsledare IT.
Länk till hemsida: https://www.jonkoping.se/
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
