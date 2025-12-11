Utvecklingsledare civilt försvar
2025-12-11
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer. Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för hur Göteborg klarar framtidens kriser och utmaningar? Vi söker dig som vill kombinera strategiskt utvecklingsarbete med praktisk samverkan, i en organisation där säkerhet och beredskap står högt på agendan.
Som utvecklingsledare civilt försvar arbetar du med att stärka stadsmiljöförvaltningens krisberedskap och säkerhet på både strategisk och operativ nivå. Du ingår i ett team med andra kollegor inom säkerhet och tillsammans ansvarar ni för planering, genomförande och uppföljning av mål och uppdrag inom området. Du samverkar nära med verksamheterna, stadens övriga förvaltningar och externa aktörer för att skapa en robust och väl förberedd organisation.
I rollen får du möjlighet att påverka hur Göteborgs Stad planerar, leder och samordnar sitt arbete inför kriser, höjd beredskap och krig.
Du arbetar med att:
- Utveckla, samordna och driva förvaltningens arbete med civilt försvar och totalförsvarsplanering
- Säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan fungera även vid störningar
- Ta fram och förvalta beredskaps- och kontinuitetsplaner samt rutiner kopplat till risk- och sårbarhetsanalyser
- Utbilda, stödja och inspirera chefer och verksamheter i deras beredskapsansvar
- Bidra till stadens totalförsvarsplanering genom rapportering, remisser och samverkansforum
- Utvecklar förvaltningens stabsarbete genom övning och utbildning
Du fungerar som sakkunnig inom civilt försvar och är ett viktigt stöd till chefer och verksamheter i att förstå sina roller och ansvar. Hos oss får du arbeta med samhällsnytta på riktigt. Där ditt arbete gör konkret skillnad för Göteborgs invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom säkerhet, samhällsskydd, statsvetenskap, krishantering eller annan relevant utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta med beredskap, civilt försvar, krishantering eller kontinuitetsplanering - gärna inom offentlig sektor eller annan samhällsviktig verksamhet.
Du har god kännedom om aktuell lagstiftning inom säkerhet och försvar, exempelvis lagen om kommuners ansvar vid extraordinära händelser, LEH och beredskapsförordningen, samt en förståelse för hur kommunens uppdrag förändras vid höjd beredskap. Erfarenhet av arbete med totalförsvarsplanering eller i projekt kopplade till förstärkt beredskap är meriterande, men inte ett krav.
Vi ser också att du har:
- Förmåga att analysera komplexa frågor, sätta struktur och omsätta policy till praktiskt genomförande
- Erfarenhet av att leda processer, samordna olika aktörer och driva utvecklingsarbete
- God kommunikativ förmåga - du uttrycker dig tydligt i tal och skrift och kan anpassa budskap till olika målgrupper
- Vana av att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och krisledningsstöd
Som person har du ett analytiskt förhållningssätt och kan se både helhet och detaljer. Du är nyfiken, strukturerad och trivs i en roll där du får bygga relationer och samarbeta brett. Du tar initiativ, driver på utveckling och har förmåga att omsätta idéer till konkret handling.
Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en tryggare, mer motståndskraftig stad. Välkommen med din ansökan!Övrig information
Intervjuer planeras till vecka 3. Som ett ytterligare bedömningsunderlag kommer vi använda oss av tester i den här rekryteringen, dessa är planerade till vecka 4. Välkommen med din ansökan!
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 - tills dess sitter vi på Postgatan 10.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv. Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
