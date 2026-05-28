Utvecklingsledare
2026-05-28
Utvecklingsledare inom E-hälsa - en länk mellan invånare och vårdverksamheten. Vill du vara en central aktör för hur vårdens digitala verktyg fungerar och bidra till en bättre digital tillgänglighet.
Hos oss får du en betydelsefull roll där du arbetar med att utforma, förbättra och anpassa Region Östergötlands invånartjänster efter invånarnas behov och förväntningar. I ditt uppdrag företräder du invånarens perspektiv och fångar också löpande upp behov, utmaningar och idéer från medarbetare i hälso- och sjukvården.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Du är invånarnas representant i arbetet med invånartjänster och undersöker och formulerar behov av nya eller förbättrade funktioner och tjänster. Huvuduppdraget är att arbeta med invånar-tjänsterna på 1177. Arbetet består av rådgivning och support kring användningen av tjänsterna och vara delaktig i processen kring utveckling och förbättringar för att nyttja tjänsterna så bra som möjligt. När frågor och problem uppstår genomför du felsökning för att identifiera och lösa eventuella problem tillsammans med andra kollegor och/eller leverantörer.
Du stöttar vårdverksamheten, samordnar nätverksgrupper och nyckelpersoner inom olika vårddiscipliner och invånargrupperingar för att formulera hur ny funktionalitet inom 1177 e-tjänster kan nyttjas på bästa sätt. Du kommer arbeta med att förbättra användarupplevelsen genom att förbättra de digitala verktygen som möjliggör kontakt med vården framför allt via 1177. Vid implementering av nya invånartjänster är du en aktiv deltagare och du medverkar i arbetet med att ta fram och underhålla utbildningar för olika målgrupper. Deltagande i olika forum på nationell nivå är en naturlig del i uppdraget likväl som samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
Om dig
Du har en akademisk utbildning eller motsvarande kompetens, med goda kunskaper om vård och vårdprocesser. Du har ett intresse för digitala lösningar och digitala arbetssätt. Det är en fördel om du arbetat med plattformstjänster, till exempel Personalverktyg. Du har erfarenhet av att stötta förändringsarbeten inom den verksamhet du jobbar i idag. Det är meriterande om du har erfarenhet inom projektledning och/eller av att genomföra utbildningar. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du har en god förmåga att samarbeta med andra för att lösa uppgifter. Du kommunicerar och dokumenterar på ett tydligt sätt och förstår hur samspelet fungerar mellan vårdverksamhet och invånare. Du arbetar självständigt och följer uppgjorda planer och håller överenskomna tidsramar.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
)
581 94 LINKÖPING Arbetsplats
Enheten för informationssystem Kontakt
biträdande enhetschef
Joakim Ekberg joakim.ekberg@regionostergotland.se 070-2014811 Jobbnummer
9934740