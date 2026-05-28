Extra- och heltidsjobb inom produktion

Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Helsingborg
2026-05-28


Visa alla lagerjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-05-28

Om tjänsten
Är du en driven person som vill jobba extra eller heltid inom livsmedelsbranschen i Helsingborg?
Arbetet kan ske både dag- och natt, alla dagar i veckan, så vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in när det behövs. Eftersom arbetet är fysiskt krävande och sker i en kylig miljö (3-8 grader) bör du vara van vid att ta i och hålla ett högt tempo.
Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande samt trivs med att arbeta i team. Du är flexibel och har förmåga att arbeta i ett högt tempo. Vidare har du god arbetsmoral och följer givna instruktioner. Då arbetet kan vara både rörligt och monotont behöver du även ha god fysisk förmåga.

Dina arbetsuppgifter
Övervaka och sköta maskiner i produktionen

Kvalitetskontroll och avsyning av produkter

Paketering och materialhantering

Felsökning och enklare underhåll av maskiner

Följa säkerhetsföreskrifter och uppsatta rutiner

Profil & bakgrund
Vi söker dig som har:

Tidigare erfarenhet av arbete inom produktion eller livsmedelsindustri

Du är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga

Du har tekniskt intresse och gärna erfarenhet av maskinövervakning

Trivs att arbeta i kyla

Du behärskar svenska i tal och skrift

Körkort och tillgång till bil

Truckkort är meriterande men inget krav

Vid extraarbete studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %

Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815762-2024064".

Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta)
264 94  KLIPPAN

Arbetsplats
Boxflow

Jobbnummer
9934705

Prenumerera på jobb från Boxflow Staffing Syd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Boxflow Staffing Syd AB: