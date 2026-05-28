Extra- och heltidsjobb inom produktion
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-05-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Helsingborg
Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Är du en driven person som vill jobba extra eller heltid inom livsmedelsbranschen i Helsingborg?
Arbetet kan ske både dag- och natt, alla dagar i veckan, så vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in när det behövs. Eftersom arbetet är fysiskt krävande och sker i en kylig miljö (3-8 grader) bör du vara van vid att ta i och hålla ett högt tempo.
Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande samt trivs med att arbeta i team. Du är flexibel och har förmåga att arbeta i ett högt tempo. Vidare har du god arbetsmoral och följer givna instruktioner. Då arbetet kan vara både rörligt och monotont behöver du även ha god fysisk förmåga.Dina arbetsuppgifter
Övervaka och sköta maskiner i produktionen
Kvalitetskontroll och avsyning av produkter
Paketering och materialhantering
Felsökning och enklare underhåll av maskiner
Följa säkerhetsföreskrifter och uppsatta rutiner
Profil & bakgrund
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av arbete inom produktion eller livsmedelsindustri
Du är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Du har tekniskt intresse och gärna erfarenhet av maskinövervakning
Trivs att arbeta i kyla
Du behärskar svenska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Truckkort är meriterande men inget krav
Vid extraarbete studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9934705