Biltestare - Bilia Outlet
Är du tekniskt kunnig och samtidigt bilintresserad? Då kan du vara den vi söker som biltestare till oss på Bilia Outlet i Kungsbacka. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.

Om tjänsten
Testa begagnade bilar samt prissätta reparationsbehov före inköp/inbyte.
Utföra mindre reparationer och justeringar på bilar.
Bilbesiktning vid behov.
Hålla testlokalen ren och snygg.
Administrera fordonslager
Vara kontaktperson mot leverantörer
Vad vi önskar av dig
Vi ser att du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande. Har du besiktningsutbildning är det meriterande. Du är serviceinriktad, har ett utpräglat ordningssinne och god prioriteringsförmåga. Du är professionell i ditt bemötande har lätt för att skapa goda relationer med både kunder och medarbetare. Du bidrar till en trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Tidigare erfarenhet av liknande tjänst är meriterandeÖvrig information
Placering är på vår anläggning i Kungsbacka. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför vill vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
Varbergsvägen 28 (visa karta
)
434 42 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilia Kontakt
Henrik Mathsson henrik.mathsson@bilia.se Jobbnummer
9934738