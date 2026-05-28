Procivitas Karlberg söker lärare i svenska, samhällskunskap, spanska
ProCivitas Karlberg växer! ProCivitas Karlberg är en skola i stark tillväxt med cirka 505 elever fördelade på programmen Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Inför läsåret 2026/2027 expanderar vi ytterligare och söker nu en legitimerad lärare i svenska, gärna i kombination med samhällskunskap och spanska som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola tillsammans.
Vi finns i inspirerande lokaler på Campus Haga, en miljö där akademi möter verklighet och där vi tillsammans rustar våra elever för vidare studier och ett framgångsrikt arbetsliv. Vi söker dig som trivs i ett kollegium som präglas av mod, tillit och en stark laganda. Hos oss blir du en del av en skola med höga ambitioner och en familjär stämning, där vi värdesätter professionella relationer och stöttar varandras pedagogiska utveckling.
Vi söker dig som har hög kompetens inom både lärande och pedagogiskt ledarskap och som alltid sätter eleven i centrum. Du kombinerar akademisk skärpa med en tydlig koppling till omvärlden och skapar en undervisning som utvecklar elevernas analytiska tänkande, språkliga förmåga och förståelse för litteraturens och kulturens roll i samhället. Hos dig blir svenskan ett verktyg för att utforska, förstå och förklara världen, samtidigt som du rustar eleverna för vidare akademiska studier.
Vi arbetar utifrån våra grundpelare: professionalitet, relationer och verklighetskoppling. Du planerar din undervisning med struktur och engagemang, och använder gärna gästföreläsare, studiebesök eller case för att levandegöra innehållet och väcka nyfikenhet.
Vi söker en legitimerad gymnasielärare i svenska, gärna i kombination med samhällskunskap och spanska som:
Skapar en varierad undervisning som utmanar eleverna till djupare förståelse genom verklighetsbaserade problemställningar.
Har de pedagogiska verktygen för att justera undervisningen utifrån elevernas behov och förkunskaper.
Kombinerar trygga, tillitsfulla relationer med höga förväntningar och en strukturerad, lärarledd instruktion.
Arbetar aktivt med feedback och frekventa avstämningar i linje med intentionerna i GY25.
Är skicklig i digitala miljöer och utforskar nyfiket AI som ett pedagogiskt verktyg.
Ser auskultationer och gemensam planering som en naturlig del i att utveckla undervisningens hantverk.
Vi erbjuder:
Ett team som utvecklar undervisningen tillsammans, stöttar varandra i vardagen och firar gemensamma framgångar.
En arbetsplats med korta beslutsvägar och stort utrymme att utforma din undervisning utifrån elevernas behov.
En tydlig värdegrund som förenar hög akademisk nivå med en prestigelös laganda.
Kontinuerlig kompetensutveckling via AcadeMedia Academy och möjligheter till internationellt utbyte genom Erasmus+.
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (100 %) med start 6 augusti 2026. Provanställning om sex månader
Ansökan: Ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver varför du söker dig till just denna tjänst. Du kommer att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi gör urval och intervjuar löpande.
Kontakt: Rektor Maria Lafrenz maria.lafrenz@procivitas.se
Välkommen med din ansökan!
Läs och ser mer av vår skolvardag:www.procivitas.se/karlbergwww.instagram.com/procivitaskarlberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
ProCivitas Kontakt
Maria Lafrenz maria.lafrenz@procivitas.se
