Gymnasielärare i Matematik och Fysik till Westra Aros Gymnasium
Inför sommaren 2026 samlokaliseras Designgymnasiet, KLARA, Praktiska och NTI gymnasiet i Västerås och bildar Westra Aros Gymnasium. Tillsammans kommer vi ha ca 650 elever i gemensamma lokaler i Mimerkvarteret i centrala Västerås. Westra Aros Gymnasium kommer att erbjuda Västerås största utbud av program, inriktningar och profiler. Vår vision är att skapa en plats där mångfald, samverkan och valfrihet kan stå i fokus; vi vill främja samarbeten och möten mellan olika människor med olika talanger. Läs mer och följ vår resa här: https://westraaros.se/
Vi söker en gymnasielärare i Matematik och Fysik
Om tjänstenVi söker en legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik till höstterminen 2027. Tjänsten är på 100 % tillsvidare.
Vi söker dig som är en engagerad lärare med goda ämneskunskaper och en god pedagogisk förmåga, vi räknar med att du kan bidra med inspiration och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov samt kan variera din undervisning.
Vidare har du lätt att skapa förtroende hos eleverna och vårdnadshavare, du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer kalla till intervjuer löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan slutdatum för ansökan.
Du kommer att arbeta på Westra Aros Gymnasium som är en samlokalisering av fyra befintliga gymnasieskolor som till hösten slår upp dörrarna till delvis helt nybyggda lokaler. Westra Aros Gymnasium kommer ha nio olika gymnasieprogram samt TE4 Gymnasieingenjör. Vi är lite mer än 70 personal och kommer ha ca 650 elever.
Våra lokaler ligger i Mimerkvarteret, med ett attraktivt läge precis bredvid Centralstationen i Västerås.
Övrig informationTillträdesdag: 2026-08-10Placeringsort: VästeråsOmfattning: 100 %Anställningsform: Tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag!
Vi tillämpar alltid provanställning och vid en eventuell anställning måste ett utdrag från polisens belastningsregister visas upp.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med biträdande rektor Efrem Paulus, efrem.paulus@ntig.se
, 021-40 39 41 eller biträdande rektor Ann Eriksson, ann.eriksson@praktiska.se
, 021-81 20 87.
Är du den vi söker?Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
