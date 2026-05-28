Kock till måltidsenheten, 75 %, Solna Stad
Är du serviceinriktad och kreativ med erfarenhet av arbete som kock? Vill du vara med att skapa minnesvärda matupplevelser för våra gäster? Då kan du vara den vi söker till måltidsenheten!Publiceringsdatum2026-05-28Om företaget
Måltidsorganisationen är en del av barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad sedan den 1 juli 2025. Organisationen skapades till följd av beslut att all produktionen av mat till Solnas stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska tillagas i egen regi. En central måltidsorganisation bestående av 33 enheter och cirka 70 medarbetare.
Målsättningen med den nya måltidsorganisationen är att säkerställa hög och jämlik kvalitet på måltiderna för alla barn och elever i Solna stads kommunala förskolor och skolor samt att vara en inspirationskälla till nyfikenhet och lärande kring mat och hållbarhet. Måltiderna är en viktig del av dagen i förskolan och skolan och varje dag serveras cirka 7 000 luncher i Solnas kommunala verksamheter. Därtill tillkommer frukost och mellanmål inom förskola och fritidshem.
Vårt erbjudande
Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte
Interna utbildningar
Friskvårdsbidrag samt andra förmåner
Vad innebär arbetet?
Som kock är du med och väcker barnens intresse för smaker och råvaror, skapar matglädje och trivsel. Måltiderna är en viktig del av dagen och ditt arbete bidrar till livslånga positiva värderingar kring mat, miljö och hälsa.
Ditt viktiga uppdrag är att laga god och näringsriktig mat samt individanpassade måltider. Du ska följa Livsmedelsverkets och Solna Stads riktlinjer och arbeta för att minska matsvinnet. I din roll ser du helheten i verksamheten där mötet med våra gäster är en naturlig del i det dagliga arbetet. En del av din tid lägger du på att omvärldsbevaka trender, uppdateringar och nya rön inom offentliga måltider samt inom privat sektor.
Tillsammans med dina kollegor ser du till att alla gäster, även de med allergier och specialkost får den mat som de behöver, men också överträffar deras förväntningar. Du värnar om miljön och arbetar gärna med ekologiska produkter.
Vem söker vi
Vi söker dig som har
avslutad 3-årig (alt. 2-årig äldre) gymnasieutbildning på Restaurang- och livsmedelsprogrammet alternativt eftergymnasial utbildning till kock som bedöms som likvärdig
några års erfarenhet av matlagning i förskolekök och/eller storkök och/eller lunchrestaurang
kunskaper om näringslära, specialkost och egenkontroll
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
god vana av IT-verktyg.
Som kock har du daglig kontakt med barn och personal. Det är därför viktigt att du har ett intresse, inte bara för mat, miljö och hälsa, utan även för barn och den pedagogiska verksamheten som bedrivs. Som person är du idérik, ansvarsfull och självgående och du strävar alltid efter att leverera hög kvalitet i ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och servicekänsla. I rollen som kock är det viktigt att du arbetar på ett organiserat och strukturerat sätt för att nå verksamhetens mål och uppnå goda resultat.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 % med tillträde enligt överenskommelse. Vid frågor kontakta måltidschef Susanne Rådberg Persson på susanne.radberg-persson@solna.se
Vi kommer fortlöpande att intervjua lämpliga kandidater och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 11 juni 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
OBS!Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
171 86 SOLNA
Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunikation, lokaler och måltider
Susanne Rådberg Persson susanne.radberg-persson@solna.se
9934720