Driven säljare till flyttavdelning!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-05-28
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Göteborg
Är du tävlingsinriktad, måldriven och älskar känslan av att stänga affärer? Då kan det här vara rätt roll för dig. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, påverka din lön och jobba i ett team som pushar varandra framåt.
Rollen som säljare
När våra kunder flyttar är det du som tar hand om dem. Du kontaktar befintliga kunder för att säkerställa att deras trygghet följer med till nya bostaden och samtidigt får du chansen att välkomna den nya ägaren som kund hos oss. Kort sagt: du skapar trygghet och bygger vidare på relationer - varje dag!
Hos oss får du:
Grundlön + attraktiv provision
Coachning, utveckling och tydliga karriärvägar
En strukturerad introduktion - vi lär dig allt du behöver
En arbetsplats med energi, engagemang och gemenskap
Vi jobbar mot tydliga mål, både individuella och i team och vi hjälper varandra att nå dem. Här finns närvarande ledare, daglig pepp och fokus på utveckling - oavsett var du befinner dig i din säljkarriär.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning, gärna via telefon, och trivs med att jobba mot tydliga mål där du själv kan påverka din framgång och lön. Du är nyfiken, serviceinriktad och tycker att det ska vara kul att gå till jobbet - samtidigt som du gillar att ta initiativ och se utmaningar som möjligheter. Dessutom talar du flytande svenska och har goda kunskaper i engelska, vilket gör att du kan möta alla typer av kunder på bästa sätt.
Framför allt har du rätt inställning - viljan att lära, växa och driv till att lyckas!
Varför Sector Alarm?
På Sector Alarm gör du skillnad - vi skapar tryggare hem och tryggare liv. Samtidigt får du jobba på ett företag som verkligen satsar på sina medarbetare. Vi har blivit utsedda till Årets Karriärföretag 11 år i rad, vilket betyder att du har stora möjligheter att utvecklas och ta nästa steg hos oss. Här firar vi framgångar tillsammans, lär av varandra och har kul längs vägen.
Praktisk info
Plats: Göteborg, Citygate
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Låter det som något för dig?
Sök redan idag! Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge.
Bifoga ditt CV, svara på urvalsfrågorna och berätta varför du vill bli en del av oss.
Har du frågor? Kontakta Karin Hällås på 0733-703 256 eller karin.hallas@sectoralarm.se
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
