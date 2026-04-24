Utvecklingsledare - strategisk analys och utredning
2026-04-24
Vill du bidra till utvecklingen av en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn? Vi söker en utvecklingsledare med erfarenhet av strategiskt analys- och utredningsarbete som vill arbeta med strategisk analys, utredning och utveckling i nära samspel med ledning och verksamhet. Hos oss får du en viktig roll i arbetet med att utveckla och stärka förvaltningens uppdrag.
Som utvecklingsledare kommer du bland annat att:
Bereda tydliga och väl förankrade svar på remisser och motioner i dialog med berörda verksamheter
Processleda arbetet med statsbidrag, inklusive att samordna ansökningsprocesser, följa upp och säkerställa regelefterlevnad
Genomföra omvärldsbevakning och omvärldsanalyser
Leda projekt från planering till genomförande och uppföljning
Du blir en del av vår enhet Kansli och analysstöd, som arbetar på uppdrag av nämnd, förvaltningsledning och operativ ledningsgrupp. Vi ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra förvaltningsövergripande statistik och statsbidrag. I vårt uppdrag ingår också att hantera registratur och arkiv samt ansvara för och kvalitetssäkra nämndsprocessen samt remisshantering. Vi arbetar även med omvärldsanalys, strategiska analyser och stöd inom förvaltningsjuridik. Våra uppdrag är varierande och kan omprioriteras över tid utifrån verksamhetens behov.
Hos oss arbetar du i trevliga aktivitetsbaserade lokaler på Gamlestads Torg 5 med goda kommunikationsmöjligheter. Du blir en del av en enhet med gott samarbete, hög kompetens och ett stödjande arbetsklimat, där vi hjälper varandra och arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi erbjuder även viss möjlighet till distansarbete.
Vi ser fram emot din ansökan om du har:
Examen om minst 180 hp inom statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan inriktning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
Flera års relevant arbetslivserfarenhet av strategiskt analys- och utredningsarbete samt framtagande av beslutsunderlag
Erfarenhet av att leda processer, gärna i tvärfunktionella sammanhang
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att bereda remisser, motioner eller liknande ärenden
Mycket god förmåga att uttrycka dig och ta till dig information på svenska, både muntligt och skriftligt
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med statsbidrag eller andra offentliga finansieringsformer
Erfarenhet av omvärldsbevakning och omvärldsanalys
Erfarenhet av analys och textproduktion med stöd av AI
Erfarenhet av projektledning eller motsvarande erfarenhet av att självständigt leda komplexa uppdrag och samordna flera aktörer
Rollen är tvärfunktionell och ställer höga krav på att du kan skapa struktur och effektiva samarbeten i komplexa processer. Du är strukturerad och organiserad, med förmåga att planera, prioritera och driva arbetet på ett produktivt och målinriktat sätt. Du har ett analytiskt och strategiskt förhållningssätt, ser helheter och kan bedöma långsiktiga konsekvenser. Rollen kräver också att du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva uppdrag framåt. Vidare är du kommunikativ med god förmåga att förklara komplexa frågor på ett tydligt, enkelt och målgruppsanpassat sätt.
Låter det fortfarande intressant? Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Intervjuer planeras i första hand att genomföras 28 och 29 maj.Övrig information
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. I stället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Förskoleförvaltningen använder digital signering av anställningsavtal. För att signera avtalet behöver du BankID eller Freja eID. Om du saknar möjlighet till digital signering erbjuds avtal i pappersform.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Välkommen till världens viktigaste jobb!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
Förskoleförvaltningen
Eva Eriksson Soleimani Mosheni, SACO eva.eriksson-soleimani@forskola.goteborg.se
