Utvecklingsingenjör | Lernia | Uppsala

Utvecklingsingenjör
Maskiningenjörsjobb / Uppsala
2026-02-19
Är du redo att forma framtidens tillverkningsprocesser och se dina idéer bli verklighet? Vår kund söker nu utvecklingsingenjörer som vill driva innovation och effektivitet inom kromatografi. Här får du chansen att påverka varje steg från koncept till produktion och se dina insatser göra skillnad.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som utvecklingsingenjör kommer du att planera, genomföra och dokumentera pilotförsök i industriell miljö, testa produkter och processer på ny utrustning samt initiera och implementera mindre investeringsprojekt inom utrustning hos vår kund.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik, maskinteknik eller fysikteknik.
Du har minst 10 års erfarenhet från processindustrin och är van vid att genomföra pilotförsök i industriella miljöer.
Du behärskar både svenska och engelska flytande, i tal och skrift.
Rollen kräver att du är både praktiskt och administrativt lagd samt kan växla mellan kontorsarbete och praktiska uppgifter.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av tillverkning av resiner, arbete på Cytiva, eller processintensifiering.
Kunskap inom Lean och Six Sigma är också värdefullt.
Vi söker kandidater som är självgående, resultatinriktade och nyfikna, och som trivs med både praktiska och administrativa uppgifter.
Erfarenhet av att förbättra tillverkningsprocesser är särskilt uppskattat.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Emma Rasmusson via e-post: emma.rasmusson@lernia.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7260846-1850486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
S:t Olofsgatan 9
)
751 85 UPPSALA
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9751755