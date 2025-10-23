Utvecklingsingenjör inom Underhåll
2025-10-23
Ett smart och meningsfullt valTycker du om att driva utvecklingsfrågor inom underhållsfrågor och teknik? Vill du jobba i en framtidsbransch med en klimatsmart råvara som utgångspunkt och tillsammans med oss ta nästa steg mot framtidens underhåll?
Din nya arbetsplats
Hallsta är ett av Europas ledande bruk inom specialpapper. Vi driver utvecklingen mot framtidens pappersprodukter med stort fokus på hållbarhet. Våra produkter är klimatneutrala och vårt bruk är idag helt självförsörjande på ånga. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Hos oss hittar du närmare 400 medarbetare. Hallsta Pappersbruk har tradition av innovation och utveckling, vilket gör att vi idag är ett framgångsrikt bruk. Vi ligger pendlingsbart, längs den vackra roslagskusten, från större orter såsom Norrtälje och Uppsala.
Din framtida utmaning
Som utvecklingsingenjör inom underhåll på Hallsta pappersbruk kommer du att arbeta med att utveckla och förbättra den långsiktiga underhållsverksamheten så att framtida driftsäkerhet och teknisk utveckling säkerställs.
Ditt arbete kommer utgå ifrån en bruksövergripande underhållsplan som utvecklas tillsammans med våra systerbruk inom affärsområdet Kartong och Papper, där det strategiska arbetet tar sin början, samt implementering av övergripande nyckelaktiviteter på ditt hemmabruk. Du kommer därmed stödja verksamheten genom att ta fram nya arbetssätt samt vidareutveckla våra underhållssystem, rutiner och processer.
I din vardag kommer du arbeta med förrådsoptimering samt vara med och driva våra växande utvecklingsområden inom artificiell intelligens och maskininlärning. En annan del av ditt arbete är att implementera användarfunktioner och bedriva utbildning i vår underhållsprocess, där du ser det som ett ypperligt tillfälle att få använda din pedagogiska förmåga. I din roll kommer du att leda eller delta i olika projekt- och teknikgrupper inom underhåll och produktion där du skapar goda samarbeten. Rollen innefattar dagliga kontakter med ett flertal olika roller både internt och externt.
För att lyckas i rollen
Om du är redo för en ny utmaning, brinner för utveckling av underhållsfrågor och vill samverka med andra så kan detta vara tjänsten för dig. Du trivs att arbeta i en roll med stort eget ansvar där du bygger många goda relationer. Med din nyfikenhet drivs du av att lära nytt och utvecklas, där du får god användning av din analytiska förmåga. Vidare är du ansvarstagande, strukturerad och är lösningsorienterad.
Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen eller motsvarande utbildning med relevant inriktning. Du har tidigare erfarenhet av underhållsfrågor och vi ser positivt på om du har underhållsutbildning och är certifierad via EFNMS. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du har mycket god datorvana samt innehar förmågan att driva tekniska utredningar, sammanställa data och presentera ditt arbete på ett tydligt sätt. Oavsett om du är relativt nyexaminerad eller mer erfaren är du intressant för oss. Vi kommer lägga en stor vikt vid din personliga kompetens då vi ser mångfald i teamet som en styrka för ökad kreativitet hos oss.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med stort eget ansvar. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka.
Hos oss får du det bästa av två världar. På Hallsta pappersbruk så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vill du bli en del av vårt team? Välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
