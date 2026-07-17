Utvecklingsingenjör
Boliden Mineral AB, Rönnskär / Maskiningenjörsjobb / Skellefteå Visa alla maskiningenjörsjobb i Skellefteå
2026-07-17
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Utvecklingsingenjör, vikariat, Boliden Rönnskär, Skelleftehamn
Vill du testa dina ingenjörskunskaper i verkligheten – och samtidigt få in en fot i industrin? Nu söker vi en Utvecklingsingenjör för ett kortare vikariat till Rönnskär. Här får du jobba nära både produktion och utveckling, med uppgifter som anpassas efter din profil och dina styrkor. Perfekt för dig som studerar eller nyligen tagit examen och vill få praktisk erfarenhet snabbt. Vikariatet är med tillträde så snart som möjligt och året ut.
Din roll
I rollen som vikarierande Utvecklingsingenjör arbetar du med analyser, förbättringar och mindre utvecklingsinitiativ inom exempelvis metallurgi, processteknik, automation eller digitalisering. Du får snabbt eget ansvar och arbetar självständigt med dina uppgifter, med stöd från kollegor vid behov. Rollen innehåller både praktiska och teoretiska moment och ger en bred inblick i verksamheten. Arbetstid: dagtid, måndag till fredag. Du arbetar huvudsakligen på plats för att lära dig och bidra i verksamheten, med möjlighet till viss flexibilitet kring distansarbete.
Ditt team
Du blir en del av Sektionen för Processutveckling, Energi, Automation och Digitalisering och samarbetar nära både kollegor och produktionen. Teamet präglas av öppenhet, samarbete och kunskapsdelning.
Du kan arbeta med att utveckla och effektivisera
våra metallurgiska processer
våra digitala systemstöd för produktion, underhåll och materialhantering
våra energisystem genom energikartläggning och riktade förbättringar
följningen av CO2 och utsläppsrätter
vår verksamhet med nya automationslösningar
Ditt bidrag
Vi tror att du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta initiativ. Du vågar testa, ställa frågor och lära dig längs vägen. Eftersom rollen är ett kortare vikariat behöver du kunna komma i gång snabbt och ta ansvar för dina uppgifter.
Vi söker dig som har:
Påbörjad eller avslutad ingenjörsutbildning inom kemi, metallurgi, energi, automation eller data
Kunskap inom till exempel process, energi, automation eller data/AI
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet från industrin till exempel sommarjobb eller praktik
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Kristin Lindholm, kristin.lindholm@boliden.com
, 076-639 67 00. Facklig information får du av Elin Söderlund, Sveriges Ingenjörer, 070-265 95 23, Mikael Norrby-Holtkamp, Unionen, 0910-77 37 76, Dan Nilsson, Ledarna, 0910-77 38 67.
Sista dag att ansöka är söndag den 16 augusti 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Rönnskär Jobbnummer
10005187