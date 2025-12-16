Utvecklare till Aircraft Simulation
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-12-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vår sektion, Aircraft Simulation, växer och nu söker vi efter fler seniora mjukvaruutvecklare som är sugna på att både vidareutveckla våra mjukvarukomponenter men även sig själva inom flertal olika aspekter såsom teknik, mjukvaruutveckling och teamwork. Vårt team värderar samarbete högt och du kommer arbeta med många andra människor utanför vår sektion, som tillsammans utvecklar såväl Gripen som dess simulatorer.
I den här rollen kommer du att ingå i ett av våra utvecklingsteam. Teamen har olika fokusområden men alla jobbar med utveckling av vår komplexa produkt utifrån olika perspektiv. Vi har stort fokus på att kunna leverera vår mjukvara med rätt innehåll och bra kvalitet. Vardagen hos kan bestå av många varierande uppgifter beroende var i utvecklingsskedet vi befinner oss i. Allt ifrån kodning av nya funktioner, integration av mjukvaran med övriga komponenter, felsökning till testning och leveranser med tillhörande dokumentation.
Vi strävar efter ständig förbättring och lärande och därför har vi en Learning & Innovation Day där man ges möjlighet att lära av varandra men även få tid för att testa nya saker eller förkovra sig i ny teknik eller språk. Du blir en del av ett härligt gäng som besitter olika erfarenheter där vi gärna hjälper varandra med både högt och lågt samt sätter laget framför jaget.
Sektionen Aircraft Simulation är en del av områden Utvecklingssimulatorer som ansvarar för att utveckla och leverera en realistisk simulering av JAS 39 Gripen, som skall användas både för utveckling av flygplanet men även för träning av piloter och tekniker. Publiceringsdatum2025-12-16Profil
Vi söker dig som gillar att skriva kod, utveckla funktioner och utföra felsökning samt har jobbat med flera olika programmeringsspråk. En fallenhet för att förstå och utveckla mjukvaruarkitektur, design samt tekniskt ledarskap är också nåt som vi gärna ser i din framtida roll. De språk vi använder mest är ADA, C, C++ och Python, men även Fortran kan förekomma. Du är bekväm med verktyg från Atlassian sviten (Jira, Bitbucket och Confluence). Vidare så har du flera års erfarenhet av att utveckla mindre och mer komplex mjukvara. Du har en relevant akademisk examen tillsammans med en relevant arbetslivserfarenhet. Därtill är det meriterande om du arbetat efter agila principer.
För att passa i rollen bör du ha en god analytisk förmåga samt kan identifiera samband och behov. Som person är du ansvarstagande och bekväm med att ta egna initiativ för att driva ditt arbete framåt. Då du kommer tillhöra ett tekniskt team är det viktigt att vara en lagspelare med förmågan att samarbeta med andra. Därtill är det också värdefullt om du kan bidra med nya idéer och sprida din expertis till andra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36903". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9648053