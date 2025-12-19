Utvecklare (senior) Till Must
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm
2025-12-19
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse-och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också goda möjligheter till komptensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som systemutvecklare hos oss ingår du i en större grupp som löpande delar upp sig i mindre team för att utveckla och vidmakthålla allt från mindre program till större system för att stödja och förbättra vår verksamhet. Vi har i dagsläget hög kompetens och vår verksamhet växer, vi har därmed behov att leverera på fler fronter samtidigt, vi behöver bli fler!
Vi arbetar verksamhetsnära och har en tät dialog med med slutanvändare för att säkerställa att vi levererar maximal nytta. Vi väljer inom vår grupp i stort sett fritt vilka verktyg, programspråk och ramverk vi vill använda för att lösa våra uppgifter.
Du kommer ingå i en grupp med mycket seniora, kompetenta utvecklare och vi söker dig som har hög kompetens tillsammans med ett driv att behålla och vidareutveckla denna. Du tilltalas även av utmaningen att ingå i en högkompetent grupp och vågar utmana med nya lösningsidéer samt delta i prestigelösa diskussioner i syfte att gemensamt finna den för ända målet bästa lösningen.
Som vår kollega förväntas du arbeta aktivt som en viktig del av laget, utan att vara oumbärlig. Detta skapas genom att dokumentera ditt arbeta, din kod men än hellre arbeta med parprogrammering där så är lämpligt. På detta sätt säkerställer vi redundans och trygghet i att verksamheten kan rulla på och leverera effekt, även under ex. semesterperioder.
Kvalifikationer
• Civilingejörsexamen eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• Mångårigt intresse och erfarenhet av systemutveckling, gärna med fokus på säkerhet
• God förmåga att dokumentera eget arbete
• Stor vilja att färdigställa funktionalitet och se dess effekt hos slutanvändare
• Hög ambition att hålla dig ajour inom utveckling
Meriterande
• God förmåga till modellering av dataflöden
• Erfarenhet av stora datamängder och R
• God förståelse och erfarenhet av verktyg som NiFi, Kafka, Apache spark, Elastisearch &kubernetes
• Erfarenhet inom säkerhet, såväl intrångsskydd som säkerhetsmässig redundans
Personliga egenskaper
Som person tror vi att du har en hög förmåga att komma med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har en problemlösande analytisk förmåga och samarbetar gärna och smidigt med dina kollegor. Du är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har en hög integritet samtidigt som du har en förmåga att självständigt ta ansvar för, och driva dina processer framåt.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Utvecklare (senior)" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen ifråga. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
