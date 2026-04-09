Utvecklare inom lärande
Skatteverket / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-04-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Östersund
, Strömsund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Drivs du av en vilja att utveckla lärande som skapar värde för verksamheten, för medarbetare och chefer som ska utföra nya arbetsuppgifter? Vi söker dig som har erfarenhet av och intresse för att arbeta med lärande och kompetensutveckling på olika nivåer i en stor organisation. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där vi tillsammans bidrar till samhällsnyttan. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I den här rollen är ditt uppdrag att stödja och utveckla lärande för medarbetare samt chefer. Du arbetar för att möta behov av lärande från verksamheten, som är i ständig förändring.
Du analyserar behov av lärande och identifierar kompetensgap tillsammans med verksamheten. Du bidrar med din pedagogiska kompetens och skapar engagerande samt begripliga lösningar som effektivt bidrar till lärande.
I arbetet är det viktigt att du håller dig uppdaterad kring metoder, teknik och forskning inom lärande och kompetensutveckling.
Du kommer i huvudsak att:
Utforma utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser utifrån målgrupp, syfte och sammanhang.
Producera och bearbeta pedagogiskt material för olika lärsituationer.
Fungera som konsultativt stöd till verksamheten i frågor om kompetensutveckling.
Du tillhör lärandeenheten på hr-avdelningen som består av ca 45 personer fördelade på tre sektioner.
Sektionerna består av flera team som har en bred kompetens inom lärande och spetskompetens inom exempelvis pedagogik, manus, administration samt teknik. Teamen arbetar nära verksamheten för att tillsammans stärka miljön för lärande på Skatteverket, Kronofogden samt Valmyndigheten. Samarbete mellan teamen, med andra arbetsgrupper på hr-avdelningen och verksamheten, sker kontinuerligt utifrån uppdragen. Du kommer att ingå i ett av dessa team, som jobbar agilt.
Din placeringsort är Östersund. Tjänsten innebär tjänsteresor vid behov.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
vara målinriktad och kunna väga effekt mot resurs för att skapa effektivt lärande
vara en lyhörd och samarbetsvillig person som har förmåga att skapa engagemang
vara en teamspelare och se till både gruppens och din egen prestation
vara en person som har lätt för att se helhet
vara prestigelös med en god kommunikationsförmåga
ha förmåga att agera proaktivt, vara tydlig och ha ett strukturerat arbetssätt
vilja utvecklas och se förändringar som en möjlighet
kunna tala och skriva tydlig svenska
kunna analysera informationsflöden, se samband och avgränsa.
Du ska även ha:
högskoleutbildning inom pedagogik eller likvärdigt område som arbetsgivaren bedömer relevant (minst 60 godkända hp/40 p gamla systemet) alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom aktuellt och flerårigt arbete inom relevant pedagogikområde
aktuell och flerårig erfarenhet av att utveckla och producera målgruppsanpassat lärande och kompetensutveckling, samt av att arbeta med lärprocesser och vuxnas lärande inom en statlig myndighet, eller en stor organisation
erfarenhet av att i arbetet använda digitala verktyg samt plattformar för lärande
Det är önskvärt att du har erfarenhet av lärande med stöd av AI. Det är också önskvärt att du har erfarenhet av att göra behovsanalyser. Vidare är det önskvärt att du har erfarenhet av att leda möten, workshops samt leda processer framåt i en grupp.
Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad, en av tjänsterna är till och med 31 december 2026 och den andra är till och med juli 2027.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
Göran Sundwall, Saco 010-5748829 Jobbnummer 9844805
Solna (visa karta
)
171 94 SOLNA Arbetsplats
Solna Kontakt
Göran Sundwall, Saco 010-5748829 Jobbnummer
9844805