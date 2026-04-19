Utvecklare inbyggda system, systemarkitekt
2026-04-19
Svep Design Center är ett konsultbolag som skiljer sig från de traditionella konsultbolagen då vi nästan uteslutande jobbar med kundprojekt som drivs inhouse från vårt eget kontor i Lund. Hos oss erbjuds du möjlighet att arbeta med en varierande kundbas som sträcker sig från namnkunniga globala företag till Skånes hetaste start ups. I vårt hus har vi regionens skarpaste hjärnor inom inbyggda system, elektronikutveckling, molnlösningar, IoT och app-utveckling.
Vi söker just nu en senior utvecklare med breda kunskaper inom inbyggda system till vårt kontor i vackra S:t Lars-parken i Lund. Är du vår nästa kollega?
Om rollen
I rollen som utvecklare inom inbyggda system kommer du att vara delaktig i vårt interna utvecklingsteam och arbeta med avancerad och hårdvarunära utveckling. Svep arbetar med produktutveckling inom flera olika områden, tex. konsument-, industri- och medicinteknik, vilket innebär att det finns goda möjligheter för dig att arbeta varierat och utvecklas hos oss.
Du kommer att arbeta i både större och mindre team med drivna kollegor från både hårdvaru- och mjukvaruavdelningen, samt kommer du att ha nära samarbete med projektledare och andra professioner inom organisationen. I rollen kommer du att medverka i möte med kund, samt förväntas bidra med kunskapsspridning till dina kollegor. Regressionstestning av hårdvara förekommer.
Den vi söker
Vi söker dig som har ett starkt intresse för inbyggda system. Att uppfinna nya lösningar och förbättra befintliga är något av det bästa du vet och vi ser gärna att du har engagerat dig brett med inbyggda system under en längre tid. Du gillar att samarbeta med andra, du vet att du kan mycket men är samtidigt ödmjuk inför nya perspektiv. Du har mycket god förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagaren då våra kunder har olika nivåer av teknisk förståelse. I projekt ser du vad som behöver göras, har förmåga att anamma ett övergripande perspektiv och kan stödja andra i ditt team för att nå målen. Vi ser gärna att du har passion för ditt arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande färdigheter:
• minst 10 års erfarenhet av varierat arbete inom området inbyggda system, alternativt färre år i yrket om du kontinuerligt utvecklat på din fritid
• har arbetat hårdvarunära, t.ex. power profiling och felsökning
• du besitter djup och bred kompetens framför specialistkunskap
• du är självgående, nyfiken och prestigelös
• du behärskar både svenska och engelska utan större hinder
• god kommunikativ förmåga, såväl i tal som skrift
• van vid interaktion med kund
• god kunskap i C
Om Svep Design Center
Svep Design Center ägs av sin personal och vi är idag cirka 60 anställda. Vår företagskultur karaktäriseras av en kärlek till teknik och en prestigelöshet där vi hjälps åt med att realisera våra kunders idéer. Vår största tillgång är våra anställda och vi jobbar under devisen att det är viktigt att ha roligt och trivas tillsammans på jobbet för att kunna prestera.
Bolaget är en flerkulturell arbetsplats med medarbetare i olika åldrar, olika bakgrund och av olika kön där likabehandling är en självklarhet. Vi värnar om en god arbetsmiljö med fokus på en hälsofrämjande arbetsplats. Gemensamma frukostar och träning på arbetstid är exempel på självklara inslag i vår vardag och hybridarbete är möjligt. Hos oss blir du erbjuden en kultur som präglas av "frihet under ansvar" och stora möjligheter till balans mellan privatliv och arbetsliv. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar.
Information om rekryteringsprocessen
Urvalsprocessen pågår löpande, sista ansökningsdatum är den 31 maj. Intervjuer påbörjas i början av juni.
