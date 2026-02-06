Utvecklare AI - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Datajobb / Eskilstuna Visa alla datajobb i Eskilstuna
2026-02-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker en systemutvecklare som vill vara med och bygga myndighetens nästa generation av digitala tjänster, med särskilt fokus på lösningar som använder AI- och ML-teknik. Är du systemutvecklare och vill ta nästa steg? Hos oss får du arbeta i en viktig verksamhet samtidigt som du bidrar till ett robust samhälle och en säkrare värld. Välkommen med din ansökan!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap
Din vardag - att arbeta som utvecklare i samhällsviktig verksamhet
IT-avdelningen på Fortifikationsverket består av 55 medarbetare och fortsätter att växa. Vi arbetar med vanliga, on-premise och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer där de senare har störst fokus och utvecklas mest just nu.
Denna tjänst är en ny befattning hos oss, och vi söker vi dig som vill ingå i gruppen IT-systemförvaltning och -utveckling och som vill arbeta med att stödja verksamheten vid formulering av kravspecifikationer, utveckla lösningar anpassade efter verksamhetens behov och krav. Som utvecklare på Fortifikationsverket kommer du att arbeta med att utveckla, förvalta och vidareutveckla myndighetens IT-system, med fokus på att tillhandahålla robusta, skalbara och säkra lösningar tillsammans med kollegor från vår utvecklings- och arkitektgrupp. Dina arbetsuppgifter kommer att sträcka sig över hela livscykeln av systemutveckling, från behovsanalys och kravställning till utveckling, driftsättning, förvaltning och avveckling.
Några av dina arbetsuppgifter kommer att vara:
• Utveckla applikationer och tjänster, med fokus på Python och komponenter baserade på AI/ML.
• Bygga intelligenta stödfunktioner som utnyttjar avancerad automatisering, analys eller språkmodeller för att stärka verksamhetens arbetssätt.
• Containerbaserade lösningar, för paketering och körning av applikationer i kontrollerade miljöer.
• Bidra i arkitektur- och kvalitetsarbete
Vi arbetar ständigt med vår kompetensutveckling och vi är måna om att alla tar del av olika utbildningsinsatser.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning med systemvetenskaplig inriktning, datavetenskap eller motsvarande. Alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig. I den här tjänsten vill vi att du ska ha:
• God erfarenhet av programmering i Python.
• Erfarenhet av att utveckla och backend-lösningar som hanterar större datamängder.
• Praktisk erfarenhet av att arbeta med AI/ML-komponenter, exempelvis språkmodeller, ML-drivna funktioner eller inferencingmiljöer.
• Erfarenhet av containerteknik, tex Docker.
• Erfarenhet av att arbeta med olika databastekniker, exempelvis relation-, objekt- eller vektordatabaser.
Svenskt medborgarskap är ett krav och du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, god administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-system.
Det är meriterande med kompetens inom något eller några av dessa områden:
• Utveckling av applikationer som använder språkmodeller, maskininlärning eller annan AI-teknik, särskilt i miljöer utan internetuppkoppling.
• CI/CD, testautomatisering och strukturerad kvalitetssäkring av kod.
• Säker utveckling av API:er och integrationslösningar.
• Fördjupad erfarenhet av databashantering och indexering.
• Driftsättning och optimering av lösningar och tjänster i Linux.
• Arbete i miljöer med höga krav på informationssäkerhet, spårbarhet och regelefterlevnad.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vi söker dig som är samarbetsorienterad och lätt skapar goda relationer. Du är också en person som är lösningsorienterad och kan tänka i nya banor samt har konsekvenstänk. Du är också analytisk, strukturerad och noggrann samt trygg och står upp för dina egna åsikter. Att aktivt stötta organisationen och bidra till kunskapsöverföring med dina kollegor ser du som en naturlig del i ditt arbete.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Ronny Berggren 010-44 45 592, biträdande IT-chef Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010-44 45 647. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Jobbnummer
9727997