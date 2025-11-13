Utredningsledare HVB
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Enheten för HVB och team
Ängsvillan HVB är ett utrednings- och behandlingshem i Region Gotlands regi för familjer med barn 0-12 år.
Vi tar emot upp till fyra familjer åt gången och gör även hemobservationer. Vårt upptagningsområde är hela Gotland. Här arbetar elva engagerade medarbetare som stöttar varandra i ett meningsfullt och utvecklande arbete.
Vi erbjuder extern handledning, friskvårdsbidrag, en friskvårdstimme i veckan och en arbetsmiljö som präglas av samarbete och delaktighet. Ängsvillan ligger i Hemse men flyttar till Visby i början av 2026. Vi är just nu inne i en spännande utvecklingsfas där du kommer att vara en viktig del och ges möjlighet att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Som utredningsledare arbetar du kontorsarbetstid.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som utredningsledare planerar, leder och följer du upp utrednings- och behandlingsarbetet. Du fördelar arbetsuppgifter, sammanställer utredningar, analyserar och gör bedömningar utifrån barnets behov. Du samarbetar nära andra enheter och externa aktörer samt säkerställer att arbetet följer gällande styrdokument och riktlinjer.
All personal arbetar enligt Signs of Safety och BBIC, med barnkonventionen som grund.
Vem är du?
Du är socionom och har erfarenhet av att utreda barns behov och föräldrars förmåga. Kunskap om BBIC och Signs of Safety är meriterande, liksom erfarenhet av behandlingsarbete.
Du är trygg, lugn och samarbetsinriktad, har god förmåga att bygga relationer och tror på människors egen kraft att förändra sin situation. Det är viktigt att du arbetar utifrån Region Gotlands värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet. Likaså att du arbetar för en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister krävs före anställning.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
