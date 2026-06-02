Utredningsledare
Vi söker en Utredningsledare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en konsult för ett uppdrag inom anskaffning av nya arbetsfordon till tunnelbanans verksamhet. Rollen innebär att ta fram ett tjänsteutlåtande (TJUT) som ska ligga till grund för beslut om nästa fas i upphandlingen av nya arbetsfordon. Uppdraget omfattar strategisk analys, behovsutredning och framtagning av beslutsunderlag i nära samverkan med projektgrupp och berörda verksamheter. Konsulten kommer att arbeta tillsammans med ett befintligt projektteam och bidra till samordning, analys och kvalitetssäkring av projektets underlag och processer.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Kartlägga nuvarande arbetsfordonsflotta och identifiera brister kopplade till ålder, teknisk livslängd och kapacitet
Definiera verksamhetens behov av nya fordonstyper
Genomföra dialoger med drift, underhåll, säkerhet och teknik för att kvalitetssäkra behovsbilden
Utreda möjliga lösningar och anskaffningsstrategier för olika fordonstyper
Identifiera beroenden, risker och gränsytor mot andra projekt
Bedöma konsekvenser av utebliven anskaffning
Ta fram preliminära kostnadsuppskattningar och identifiera resursbehov för kommande projektfaser
Strukturera och formulera ett komplett TJUT enligt gällande mallar och beslutsprocesser
Säkerställa att beslutsunderlaget är faktabaserat, spårbart och tillräckligt detaljerat
Förankra material och beslutsunderlag med relevanta interna intressenter
Ingå i projektgrupp och koordinera gemensamma aktiviteter, beroenden och gränsytor
Säkerställa att erfarenheter och arbetssätt från parallella projekt tillämpas i uppdraget
Vid fortsatt projektfas arbeta med kravställning, upphandlingsdokumentation samt leverantörsdialoger
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha deltagit i minst 1 uppdrag under de senaste 10 åren där arbetet huvudsakligen bestått av utredning, analys eller sammanställning och där leveransen utgjort ett strukturerat beslutsunderlag (t.ex. rapport, utredning, PM eller motsvarande).
Du ska ha ansvarat för att självständigt ta fram minst 2 skriftliga leveranser (t.ex. rapporter, utredningar eller sammanställningar) anpassade för mottagare på besluts‐, styr‐ eller ledningsnivå.
Du ska i minst 1 uppdrag ha haft ansvar för att samordna, strukturera och kvalitetssäkra innehåll i en leverans som baserats på bidrag från flera personer eller funktioner.
Du ska ha arbetat i minst 1 uppdrag där spårfordon (t.ex. järnvägs‐, tunnelbane‐ eller spårvagnsfordon) ingått, i sådan omfattning att konsulten kunnat förstå, tolka och sammanfatta tekniska förutsättningar i text samt föra dialog med tekniska specialister.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet av arbete med underhållsfrågor för spårbunden verksamhet (tunnelbana, spårväg, järnväg, lokalbanor, spårfordon). Arbetet kan innefatta utförande av underhåll, planering/ledning av underhållsarbete eller kravställning/uppföljning av underhåll.
Minst 1 uppdrag inom offentlig verksamhet eller annan större organisation med formella krav på beslutsprocesser, dokumentation och spårbarhet.
Minst 1 uppdrag som omfattat behovsanalys, alternativbeskrivningar eller konsekvensbedömningar inför beslut om vidare inriktning.Dina personliga egenskaper
Analytisk, strukturerad och noggrann i tekniska bedömningar och dokumentation.
Kommunikativ och samarbetsorienterad – trivs i dialog med både interna och externa parter.
Driven och självgående med förmåga att ta ansvar för egna leveranser och driva frågor framåt.
God förmåga att förklara komplexa tekniska frågor på ett begripligt sätt.
God kännedom om relevanta branschnormer, standarder och regelverk inom järnvägsfordon.
Lösningsorienterad och öppen för nya idéer.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
