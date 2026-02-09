Utredare till myndighetsavdelningen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Förskoleförvaltningen är en ung förvaltning med stor samlad kunskap och kompetens som bygger framtiden. I Stockholms förskolor går tiotusentals barn. Deras vardag och deras framtid är vårt uppdrag. Vi arbetar för en så bra förskola som möjligt och därför håller vi kontakt med alla som driver förskolor i Stockholms elva stadsdelsområden - oavsett om de är kommunalt drivna eller drivs i fristående regi.
Hos oss jobbar i dagsläget nära 80 medarbetare inom många olika expertområden såsom
tillsyn och tillståndsprövning, juridik, ekonomi samt utveckling inom förskolans alla sakområden. Vi erbjuder en arbetsplats med stort engagemang och goda möjligheter att påverka ditt arbete. Vårt kontor ligger på Kaplansbacken på Kungsholmen.
Välkommen till oss
Förskoleförvaltningen består av fyra avdelningar varav myndighetsavdelningen är en.
Myndighetsavdelningens uppdrag är att ge tillstånd till och utöva tillsyn över enskilda huvudmän som bedriver förskola och annan pedagogisk verksamhet.
Nu söker vi dig som vill utveckla förskolan utifrån följande:
I Stockholm får alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar sina rättigheter tillgodosedda och har möjlighet att forma samhället och sina egna liv.
Förskolor i Stockholm erbjuder alla barn en likvärdig förskola med hög kvalitet och en trygg omsorg i god miljö.
Aktörer som bedriver förskola i Stockholm tar ansvar för den utbildning som bedrivs och har en långsiktig plan för sin verksamhet. Oseriösa aktörer ska inte verka inom välfärdssektorn.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta tillsammans med kollegor som har ett starkt fokus på barnens rätt i förskolan och bidra till ett ännu starkare Stockholm. Det finns möjlighet till friskvård under arbetstid och ett flexibelt förhållningssätt till kontors- och hemarbete. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Ditt uppdrag innebär att tillsammans med engagerade kollegor med hög kompetens utreda och säkerställa, genom ekonomisk granskning och ägar- och ledningsprövning, att enskilda huvudmän som bedriver förskola och annan pedagogisk verksamhet i staden är seriösa. Du kommer att arbeta i ett prestigelöst och hjälpsamt arbetsklimat med fullt fokus på uppdraget.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
relevant högskole- eller universitetsutbildning
några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kvalificerad utredning inom offentlig förvaltning
god aktuell vana att arbeta med Office-paketet och ärendehanteringssystem
mycket goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande med
erfarenhet av ägar- och ledningsprövning
erfarenhet av tillsyns- eller utredningsarbete inom offentlig förvaltning
erfarenhet av utredning i samband med tillståndsprövning
erfarenhet av myndighetsutövning kopplad till tillsyn eller kontrollverksamhet vid kommun eller statlig myndighet
erfarenhet av utredningsarbete från brottsutredande myndighet
vana att skriva beslutstexter, remissvar eller andra typer av tjänsteutlåtanden
Vi söker dig som har akademisk bakgrund och vill jobba med kvalificerade och djupgående utredningar. För att lyckas i rollen ska du kunna analysera informationsflöden, se samband, och vara noggrann, nyfiken och strukturerad. Du ska kunna tala och skriva sakligt och på ett sätt som är lätt att förstå. Rollen kräver även god samarbetsförmåga, att du trivs med att arbeta självständigt och att du har en personlig mognad och klarar av att göra oberoende ställningstaganden och vara trygg i dessa.
För att matcha rätt kompetens till rätt jobb använder vi oss av tester. Forskning visar att arbetspsykologiska test, som personlighets- och kapacitetstester, är en av de bästa metoderna. Vi strävar efter en fördomsfri, jämförbar och objektiv rekryteringsprocess där arbetspsykologiska tester är ett komplement i helhetsbedömningen. Du som söker ett jobb hos oss ska vara trygg i att vi fokuserar på att bedöma de kompetenser som är avgörande för jobbet du har sökt.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
