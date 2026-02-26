Utredare inom jordbrukets vattenhantering
2026-02-26
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Vill du bidra till Sveriges miljö- och samhällsmål inom Jordbruket? Hos oss får du möjligheten att omsätta din kompetens i frågor som formar framtidens miljö- och vattenarbete!
Vill du bidra till Sveriges miljö- och samhällsmål inom Jordbruket? Hos oss får du möjligheten att omsätta din kompetens i frågor som formar framtidens miljö- och vattenarbete!
Som utredare kommer du att vara placerad på miljöanalysenheten som är en del av jordbruks- och analysavdelningen.
Miljöanalysenhetens uppdrag är att arbeta för att nå Sveriges miljö- och samhällsmål med koppling till jordbruk. På enheten finns ett tjugotal medarbetare som analyserar miljöaspekter med koppling till jordbruket. Vi arbetar med utredningar, kunskapsunderlag och regeringsuppdrag. Vi samordnar också arbete med frågor som rör jordbrukets miljö- och klimatpåverkan.
Du kommer bli en del av team vatten och växtskydd, där du får en central roll i frågor kopplade till dränering, bevattning, jordbrukets vattenförsörjning samt miljö- och klimatanpassning av vattenanläggningar. Du får möjlighet att arbeta både analytiskt och strategiskt och bidra till lösningar som stärker en hållbar svensk livsmedelsproduktion.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
* medverka i aktuella regeringsuppdrag, utredningar och projekt,
* öka kunskapen om vattenhanteringens betydelse för en hållbar livsmedelsproduktion,
* följa kunskapsutvecklingen inom forskning och utveckling samt ha ett nära utbyte med branschorganisationer, konsulter, rådgivare och entreprenörer,
* bidra till att lagstiftning och andra styrmedel med betydelse för jordbrukets vattenhantering utformas och tillämpas så att den stödjer en hållbar, robust och ökande svensk livsmedelsproduktion.
Arbetet innebär många kontaktytor och du kommer att samarbeta både internt inom Jordbruksverket och externt med exempelvis Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och SLU. Det innebär att du får en bred roll med stort utrymme att påverka, knyta kontakter och bidra med din kompetens i viktiga framtidsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är agronom, civilingenjör eller har en annan relevant naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning. Du har goda kunskaper om jordbrukets vattenhantering, alternativt goda kunskaper om hydrogeologi och vattnets rörelser i odlingslandslandskapet. Erfarenhet av arbete kopplat till bevattning och dränering är meriterande, liksom kunskaper om juridik inom vatten- och miljöområdet.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor, som person är du samarbetsorienterad, strukturerad, stabil och har en god analytisk förmåga. Du kan självständigt driva arbete framåt både i grupp och individuellt. Du samarbetar bra med kollegor och externa samarbetspartners samt kan kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt. Du har gott omdöme och väger samman olika typer av information och hänsynstaganden när det krävs avvägningar och prioriteringar i arbetet.
Vårt arbetsspråk är svenska, så du behöver kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Vidare förekommer även engelska i arbetet, så kommunikation på engelska i tal och skrift är ett krav för denna tjänst.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är i första hand huvudkontoret i Jönköping men även något av våra regionala kontor i Uppsala, Landskrona, Linköping eller Göteborg kan bli aktuellt. Möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans finns.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
